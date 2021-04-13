北京閹割香港選舉制度，民間呈現出「心死」狀態。有民調顯示，對比人大常委會上月底通過「完善」選制前，市民對特首林鄭月娥的評分下跌2.1分，至30.7分水平，而支持林鄭的比率則略為上升。

市民對林鄭反對率微跌1個百分點至67%

香港民意研究計劃於本月7至9日成功訪問了逾千名市民。結果顯示，市民對林鄭的評分，由上月下旬的32.8分跌至30.7分，而支持率更則微升兩個百分點至20%、反對率微跌1個百分點至67%，使支持率淨值增加3個百分點至負47%。惟細分之下，給予林鄭0分的市民多達41%。

3名司長方面，市民對政務司司長張建宗和律政司司長鄭若驊的評分都有所下調，分別下跌0.1分及1.2分至32.6分及22.7分。至於市民對財政司司長陳茂波的評分，則稍稍增加了1.1分，達35.8分水平。換言之，無論林鄭或3名司長的民望均處於不及格水平。

5項核心社會指標數值錄得不同程度的增加

另外，香港民研究亦發現5項核心社會指標的數值，5項分別為自由、安定、繁榮、法治及民主的指標，都錄得不同程度的增加，增幅由0.07分至0.5分不等，而5項指標的最新評分為為4.77、4.76、4.73、4.4及3.68分，全部均為今年2月以來新高。

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