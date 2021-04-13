本港公立醫院醫生人手短缺，醫管局聘用海外醫生填補空缺。食衞局於立法會特別財委會文件指出，醫管局為了紓緩人手短缺問題，去年以有限度註冊形式，正在聘用33名海外醫生，人數為過去5年最高，全年度推算薪酬開支總額達5,850萬元。

33名海外醫生來自不同專科，7個醫院聯網均有聘用，其中新界東聯網佔最多，聘用10人，涉及外科、麻醉科及急症科等9個專科。

33名有限度註冊形式執業 主要英國受訓

文件亦顯示，醫管局正在聘用的33名有限度註冊形式執業醫生，主要於英國接受醫學訓練，佔19人。其餘則於澳洲或新西蘭、美國、中國內地及其他地區受訓，人數分別為4人、1人、1人及8人。

截至去年12月31日，醫管局於2020-21年度，接獲121名海外醫生求職申請；而2018-19及2019-20年度，則分別接獲154人及157人求職申請。本年度醫管局已向醫委會提交3份海外醫生有限度註冊申請，全部獲批，局方另將陸續提交11份申請。

食衞局指，政府一直積極在海外推廣及宣傳相關有限度註冊安排，並進行招聘工作，以促使合資格海外培訓醫生來港執業，包括於海外舉辦分享會及講座等。因應武漢肺炎疫情，政府去年暫停有關宣傳工作，改以視像會議形式宣傳。

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