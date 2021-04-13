因為參加初選而被控違國安法至今仍在還柙的沙田區議員、社民連岑子杰，昨天正式被高等法院拒絕保釋申請，短期內無法在外與市民交流的岑亦開通個人Patreon（patreon.com/jimmysham），冀與市民分享所思所想、並簡單交代近況。

岑子杰的Facebook發帖，引述了岑的一段話，他指在這段艱難日子，「我會選擇去看我們彼此仍存互愛」，強調能與大家共同為這個屬於我們的香港而付出，「這是我的福份」。即使因初選47人案還柙，不知歸期何時，但岑稱，「我仍希望與大家分享獄中所思所想，亦會簡單交代近況」，向支持者派定心丸：「我會在獄中照顧好自己，亦請替我照顧好你身邊的人。」

孤獨卻不沮喪，岑寄語：「有空就看看天空，也許你會看着我正看着的那片雲。你會知道，我們的心永遠自由」。

社民連亦呼籲市民寄信支持在囚的岑子杰及長毛梁國雄。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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