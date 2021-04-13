前年10月5日蒙面法生效首日，港島有市民上街抗議，由銅鑼灣遊行到中環。正因包圍警總案在囚的黃之鋒，早前承認參與未經批准集結和違反蒙面法，社運人士古思堯則於今早被裁定參與未經批准集結罪成。代表黃之鋒的大狀求情時強調，終審法院接納公民抗命行為，且當日遊行規模小。控方則引周庭包圍警總案例反駁，卻遭裁判官鄧少雄質疑嚴重程度不同。鄧官將於今午4時宣判。散庭後，黃之鋒返回羈留室，其間向旁聽市民說：「一陣間見，好掛住你哋呀！」支持者熱烈揮手，勉勵稱：「撐住呀！」

控方向法庭呈交周庭包圍警總案例作參考。裁判官指該案與本案的嚴重程度有相當大分別，例如本案沒有暴力事件，也不是衝擊警總之類標誌性建築物，純粹遊行。控方澄清不是想比較兩案，只是想援引案例列出的判刑考慮因素。

大律師譚俊傑代表黃之鋒求情指出，終審法院接納公民抗命行為，即市民藉違法後認罪來展示法律的不公平之處。本案中黃並非一直戴口罩，只是接受訪問時才戴上，表達示威和公民抗命的立場，並非為了隱藏身份、干犯暴力行為或逃避罪責。

大律師續指，本案遊行規模較小、時間短、沒人受傷，黃亦不是組織遊行者。裁判官指出，雖然本案較周庭案輕微，但示威者攜帶了直幡，可見並非沒有預先計劃。大律師則重申黃僅是參與者。

古：下次我會故意違反國安法

沒有律師代表的古思堯親自發言稱，未來會配合醫院的癌症治療、法院的裁決，以及懲教署的監禁安排。他自言參加社會和民主運動30多年，今次是第11次判監，但謂「今次亦唔會係最後一次坐監，可能仲會第12、第13次坐監」，更謂「下次我會故意違反國安法」。

古又重申審訊時的陳詞：「唔好可憐我，唔好同情我，唔好對我仁慈。」他結語：「人權大於政權，人民高於國家，多謝法官。」最後不忘補充：「仲有結束一黨專政，打倒共產黨！」

案情指當日數百至過千示威者遊行，下午2時許由銅鑼灣東角道起步，3時許抵達中環遮打道，受阻馬路一小時後重開。示威者大部份戴上口罩，沿途高叫「蒙面無罪 立法無理」、「解散警隊 刻不容緩」等口號，並唱《願榮光歸香港》。

黃之鋒（24歲）和古思堯（74歲）均承認參與遊行。遊行期間黃曾戴上黑色口罩，當時他向傳媒表明戴口罩是為了反蒙面法。古則沒有蒙面。

今早聆訊開始時，黃之鋒仍未現身庭內被告欄。約10分鐘後，裁判官宣讀完針對古思堯的簡短裁決，控方開始講及與黃有關的判刑因素，此時懲教人員才向羈留室通道內的同僚表示：「好，可以出嚟。」並帶黃步入法庭。黃進入被告欄後，旁聽席上市民紛紛揮手致意，黃亦輕輕揮手回應。

古思堯承認案情但不認罪，裁判官指承認事實已足夠證明控罪，而控方唯一證人總督察鄭進傑的證供與承認事實相符，裁定古參與未經批准集結罪成。控方呈交古思堯焚燒國旗的高院案例，指如果不認罪但同時不挑戰案情，沒有浪費法庭時間，被告可獲減刑。

【案件編號：ESCC2097/20】

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