政府為阻止市民以投白票表示不滿，不惜立法訂明選舉期內藉公開活動「煽惑」他人不投票、投白票或廢票即屬違法。各界就政府如何界定「煽惑」他人存疑，紛紛提出不同情境（詳見表），擔心會否隨時誤墮法網。有學者認為，政府至今未能清楚交代何謂「煽惑」行為下，將令未來多場選舉產生極多灰色地帶，亦會對選民造成寒蟬效應，認為政府應擱置修例。

記者 林俊謙

律政司司長鄭若驊昨指，煽惑他人不投票等行為包括公眾可觀察的行徑，各界旋即提出多個場景，質疑會否違法，當中包括如舉行活動，反諷式提醒他人「煽動投白票」屬違法，又或呼籲他人投票支持姓白或名叫「白票」的參選人等。

投票當日若在街上手持白色廁紙或白紙，又或身穿白衫、白褲或白襪，甚或在窗門貼上白紙或掛上白色窗簾等，隻字不提選舉，又算不算公眾可觀察的「煽惑」行為？

蔡子強：政府未清楚說明 引起寒蟬效應

研究香港選舉多年的中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，從未聽過有地方或國家在選舉中禁止呼籲投白票，指港府至今未清楚講明「煽惑」的具體定義，令未來選舉存在極多灰色地帶，也令港人擔憂選舉期間將出現「文字獄」，動輒遭拘捕和起訴，「（可能）講某啲說話，又會被人詮釋為叫人投白票，又或者着件白衫都係（煽惑），會有好多呢類的擔心」。

他質疑政府至今未清楚交代如何才算「煽惑」他人投白票，會在社會造成寒蟬效應，「政府唔講得明有兩個可能，一個係可能佢自己都未諗清楚細節，第二就係特登唔講清楚，令到有個寒蟬效應，令大家更疑神疑鬼」，認為政府目前最理想做法是擱置相關修例，因為香港選民向來會就是否投票自行判斷，難以受外界「煽惑」。

網民「惡搞」呼籲12.19「齊齊投白彪」

而姓白的演藝界，今天齊齊被「關注」，如74歲的無綫綠葉演員白彪就被網民「惡搞」，網上瘋傳指他日前指有意參選2021年立法會選舉，並在海報呼籲選民在12月19日的立法會選舉「齊齊投白彪」；有網民反問：「如果唔可以投白票，咁可唔可以叫人投白韻琴一票？」

未知會否跌入「煽惑」他人不投票、投白票或廢票行為

●舉行活動提醒他人「煽動投白票」屬違法

●呼籲他人投票支持姓白或名叫「白票」的參選人

●呼籲他人投黑票、藍票、黃票、綠票

●在街上手持白色廁紙或白紙

●身穿白衫、白褲或白襪

●在窗門貼上白紙或掛上白色窗簾

●將通訊軟件profile pic轉成全白

●駕駛白色車輛遊走各區

●在WhatsApp等網上通訊軟件群組，向友人透露已投白票或不會投票

●與他人討論投白票、廢票、不投票的效果，分析選情

●與他人交流時，批評全部候選人均不濟，呼籲不應投票

●在社交媒體發表帖文，表明不會於選舉日投票，帖文獲瘋傳

●傳媒報道有市民表明會投白票或不投票的消息

●轉發他人呼籲投白票、不投票、廢票的資訊

●在海外呼籲港人投白票

消息來源：綜合坊間質疑

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！