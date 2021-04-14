特首林鄭月娥早前出席立法會答問大會時稱，政府是假新聞的「最大受害者」，揚言會親自監督、研究禁止散播仇恨訊息。建制派謝偉銓質疑政府聘請的公關公司合約期將滿，仍未見到有實際工作助政府闢謠；民政事務局局長徐英偉指政府關注「假新聞」，亦正制訂具體策略，但認為疫情下推行未必是最好時機。

建測規園界謝偉銓今日在立法會特別財委會上指，政府在反修例運動及疫情間闢謠工作「好差」 ，他留意到政府去年6月花費5,000萬元聘請公關公司，研究應對「假新聞」，惟現時合約期限將近屆滿仍不見有實際作用，質問該公關公司是否單純做研究、調查及政策研究等工作。

民政事務局局長徐英偉回答時指，政府非常重視假資訊，一眾司局長、特首會主動澄清、亦會利用新聞處等平台發佈新聞公佈闢謠；他指新聞處新正進行研究，並制訂具體策略，「只不過喺疫情底下，就可能timing未必係最好嘅時間喺而家去推動」。

政府新聞處處長鄭偉源補充指，該公關公司已進行香港及14個國家的國際基線研究，調查當地市民對香港的觀感及評價，並正進行通訊策略、推廣計劃及宣傳訊息等工作。

容海恩再狙擊M+艾未未中指藏品

會上亦有建制派利用《國安法》狙擊本地文化藝術的自由空間。新民黨容海恩亦繼續狙擊西九M+文化博物館，至今仍擺放有具「非常爭議性」的天安門相片，質疑若有關展品是「顛覆國家觀念、民族感情」，局方如何處理有關「貶損」國家的展品？ 徐英偉引述西九董事局主席唐英年指，博物館須遵守本地法律，並指若國安處清楚指明違法，「咁我相信相關嘅西九文化區、民政局亦會嚴正處理」。

葉劉關注藝發局主席王英偉長達一年未返港

新民黨主席兼行會成員葉劉淑儀稱，受藝術發展局資助的影意志發行的《理大圍城》、《地厚天高》等電影涉鼓吹「港獨」及「推翻政府」，民政局會否有跟進；她並留意到，藝發局主席王英偉因疫情關係身在澳門工作近一年，委員現時「群龍無首」，質問局方會否有處理方法。

徐英偉回答時指若國安處認為有關電影涉及違法，藝發局及民政局會處理； 並指現時科技發達，相信王英偉可利用網上會議處理事務，並引述委員意見指，相關行政工作未有因此而停頓。

葉劉淑儀聞言後隨即「提醒」局方，根據《刑事罪行條列》9、10條，在香港實施《國安法》前已有相關條文指「挑起仇恨」亦屬違法，要求局方加緊研究及處理相關申請。

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