Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪時，突被警員搶走鋁梯，後更反遭指控襲警被捕，其後入稟向律政司長索償。案件今續審，律政司一方就索償細項作盤問。李小龍表示，2019年的社會事件令他因本案而患上的創傷後遺症更嚴重，故他看精神科醫生的次數有所增加；李在盤問下同意，某些申索的保健品與其創傷後遺症無關。聆訊明續，李將傳召當日與他一同採訪的記者出庭作供。

經過4天半、共逾16小時的審訊，律政司一方終完成對李的盤問。法官李樹旭引述法庭紀錄，指律政司代表單單就保健品和香薰精油的單據細項盤問，便已花上81分鐘。

律政司質疑購買保健品的佣金 足以抵銷保健品費用

原告呈遞的申索單據顯示，有部份保健食品為免費推廣產品；而由李妻和岳母購入的保健品亦有免付款項目。律政司代表認為，她們購入產品獲取的佣金，足以抵銷購買產品費用，李回應指「當然冇可能唔畀錢買嘢」，但他對妻子和岳母有否以佣金或兌換積分抵銷產品的費用，則表示「唔清楚」。

李在盤問下同意，某些保健品適用健康人士食用，未必與創傷後遺症病情有關。惟李補充指，其中一類補品可令他更放鬆，又指相信妻子為他購入保健品，是認為他因病情食慾不振，而該些產品能為他補充營養。

2019年事件誘發並加重原告的創傷後遺症病情

李自言香薰精油可幫助他放鬆和改善睡眠，律政司代表今向他指出，香薰精油與創傷後遺症無關，李則表示「可以話同意，可以話唔同意」。

李其後在盤問下透露，2019年的社會事件導致他求診精神科醫生的次數增加。律政司代表質疑，本案的索償不包括李於2019年事件中所受的創傷，認為近年的事件與李的病情無關。惟李官澄清指，原告的意思是他因2014年事件而患上創傷後遺症，而當2019年再有類似事件發生時，則誘發並加重病情。

律政司代表其後引述聯合專家報告指，李事發後一直留在電視台擔任工程人員，若患嚴重創傷後遺症，應無法繼續在動蕩的社會環境下工作；並質疑2019年的事件，對李的精神健康影響很少，李對此不同意。

【案件編號：DCPI1635/19】

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