疫情令交流計劃停頓，但教育局本年度仍分別預留1.3億元及1,300萬元，供11.3萬名學生及2,000多名教師參與内地交流計劃。

教育局提交予立法會財委會的文件顯示，局方為2021／22年度的專上及中小學生內地交流計劃預留1.3億元，設11.3萬個交流計劃名額，當中約6.3萬個預留予中學生，4.5萬個預留予小學生，專上學生則分得4,000個。但翻查資料，教育局去年為有關計劃的預算名額為10.9萬個，最終在2020／21學年暫只有5,200人參加交流計劃，涉約1,700萬元開支。

教育局在文件中解釋，院校因疫情而暫緩舉辦交流活動，2019／20年度參加交流計劃的專上學生人數及開支因而減少，2020／21學年的有關數字預計仍會受疫情影響，教育局已在「專上學生內地體驗計劃」下預留撥款以鼓勵院校在情況許可時復辦交流活動。

至於為教師舉辦的內地專業交流活動方面，局方預留1,300萬元供2,320名專上、幼稚園、小學和中學老師到内地交流。疫情下，2020／21學年有1,180名教師參加有關交流計劃，開支為630萬元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！