【本報訊】北京以「完善」香港選舉制度為名剝奪港人民主權利，同時利用法律為工具，令表達不滿亦要面對刑責。特首林鄭月娥昨宣佈修改本港選舉制度後的選舉安排，相關條例草案今日即提交立法會首讀，更首次引入煽惑他人不投票、投白票或廢票等定為刑事罪行，官員更明確指出，在寓所窗口張貼呼籲不投票或投白票標語，又或在衣服展示或佩戴徽章亦屬違法，最高可判囚三年。有法律學者直言，從未聞外國有限制煽動他人投白票案例；有學者憂慮市民選舉期間行使言論自由時會誤墮法網。

林鄭昨午率領律政司長鄭若驊、政制及內地事務局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光等人會見記者，宣佈行會已通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，今日將向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀，並宣佈選舉委員會界別分組選舉投票日為今年9月19日，第七屆立法會選舉投票日12月19日，第六屆行政長官選舉投票日為明年3月27日。

今次北京指揮特區政府操刀大改香港選舉制度、全面改組立會及選委會，大減民主成份外，亦採取措施「規管操縱、破壞選舉的行為」，包括修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，建議如任何人選舉期間內，藉「公開活動」煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為，違例者最高可被判監三年。

動作姿勢涉煽惑亦違法

林鄭昨被問到為何呼籲他人投白票是問題時稱，增設有關罪行源於《基本法》附件一及二；又指根據過往選舉經驗，認為有需要作此修改，強調不容許操控選舉行為。

至於何謂「公開活動」，鄭若驊引述條文解釋，意指向公眾作出任何相關通訊、被公眾觀察到其行徑、動作、姿勢、手勢等涉及煽惑，以及向公眾分發或傳播任何材料等；又指無論涉事者是否親身在公眾地方作出煽惑，條例下均可界定為「公開活動」。若有關人士有合法權限或辯解，可以作為免責的辯護。

有記者追問及背後法理基礎、有否外國例子及會否損害言論自由，曾國衞一直「兜圈」迴避回應，僅稱立法是為禁止有人嘗試組織、或在公開活動煽動、煽惑他人不投票或投白票，「主要係留意到有啲人士企圖作出呢方面嘅行為，去嘗試破壞呢次選舉，或者令呢次選舉公信力下降」，強調與選舉投票率無關，惟未能解釋白票如何可破壞選舉。

歐洲案例：屬言論自由

事實上香港以往有政黨呼籲選民在選舉中不投票或投白票，如首屆立法會超級區議會界別選舉，就有政黨動員選民超區投白票，但選舉一樣順利進行。法律評論團體「法夢」成員黃啟晹指，未聽聞過外地有相關限制煽動他人投白票的案例，反而歐洲人權法院有案例，指鼓勵投白票或廢票是言論自由一部份，批評政府以「粗疏的形式」修改法例條文，限制港人言論自由，損害港人的人權。港大法律學院首席講師張達明也形容，香港已漸偏向內地人治化的法律制度，坦言難以再用熟悉的普通法及《基本法》看待問題。

支聯會主席李卓人形容政府仍沉迷於找「大台」，以為懲罰恐嚇大台，民間就會不為所動，但這個時代根本不存在大台，以阿布泰事件為例，市民自發一呼百應爆買，「政府做呢啲根本就係多餘」，事實是香港人根本認為這場是「假選舉」，因而感到反感和拒絕認受。專欄作家葉一知在社交網發文，指林鄭稱選民投白票合法，「咁叫人做一件合法嘅事，為何叫煽惑？」正如說「你煽惑林鄭做返個人」，根本不合邏輯。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，選舉期間候選人呼籲選民投票，或朋友間談及會否投票，同樣屬於能「影響」選舉結果，反問政府以甚麼理由把「投白票」行為單獨區分、規管，憂慮有關規管影響市民的言論自由。