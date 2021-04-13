【本報訊】前年9月屯門輕鐵青松站內入閘機遭多名黑衣人破壞，事後兩男被裁定刑事毀壞罪成，判囚四星期。兩人提出上訴，高院法官陳慶偉昨指，閉路電視拍下兩人犯案後換衫的經過，其後即遭拘捕，並搜出犯案時衣服，定罪穩妥；至於刑期，陳官認為兩人無悔意，不適合判處社會服務令，最終駁回定罪及刑期上訴。

官指閉路電視拍下行蹤

已服刑約兩星期的上訴人吳兆軒（23歲）及霍啟峰（24歲），昨遭即時還柙，繼續服餘下刑期。

陳官在判詞中指出，四名黑衣人破壞後逃至附近的兆軒苑，同一時間，兆軒苑的閉路電視則拍下有四人從不同地方跑進屋苑，部份人更換衣服，將脫下的衣服放入背包。陳官指事發凌晨2時許，絕大部份居民已經入睡，行人稀少；如此匆忙跑進屋苑且衣着打扮與犯案者相似，裁判官判斷兩者屬同一批人，並無不妥。

此外，兩名上訴人隨即被警員截停，所搜出物品包括雨傘、黃色雨衣、白手襪等，與犯案者一樣，裁判官從而推論兩人便是破壞輕鐵站的犯案者，並無不妥。

陳官指兩人否認犯案，沒歉意和悔意，不符合判社服令；並同意裁判官所言這是一宗有預謀的罪行，兩人破壞港鐵只為發洩一己不滿，不應姑息，四星期監禁並非過重。

案件編號：HCMA184/20