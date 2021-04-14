本地疫情緩和，特別財委會上多名議員關注何時可以重啟旅遊氣泡、本地遊和公海郵輪遊，商務及經濟發展局局長邱騰華會上積極配合特首林鄭月娥的「疫苗氣泡」政策，狂銷市民不論本地出行或出國都先接種疫苗。

擬再推「賞你遊」 涉2萬名額

旅遊界立法會議員姚思榮關心到政府何時恢復本地遊、重推旅遊氣泡，以至重開郵輪遊。邱騰華表示近期與旅行社討論本地遊有新進展，如果領隊、導遊、旅遊巴司機等員工可以接種好疫苗，對自身和遊客都有保護作用，將對重開本地遊有好大幫助；另一方面，出團時員工和遊客都做好安心出行。如果兩方面都做到，極有可能放寬限制重推「本地遊」。旅發局總幹事程鼎一亦指，當政府放寬社交距離，會推第二期共2萬個名額的「賞你遊」計劃，預期反應熱烈。

稱日本疫情不穩定 未傾建旅遊氣泡：唔想間間斷斷

至於與新加坡的旅遊氣泡，他指因第四波疫情爆發暫時拖慢了開通，目前商討情況滿意，因應近期變種病毒蔓延，故需要留意雙邊阻止變種病毒流入的能力。他指雙重病毒檢測、專機接送，加上疫苗，相信重開時情況會較穩定。他又指，與新加坡的雙方安排，將來都會適合不同地方，例如檢測後放行、專機機組人員檢測、開通與熔斷機制、疫苗接種等。

當局在文件中表示近期已邀請泰國、越南、澳洲和新西蘭探討建立旅遊氣泡。邱補充，可以令到港人安心旅遊的「來來去去都係得嗰三幾個地方」，例如日本疫情出現變種又有點不穩定，不希望氣泡建立後要「間間斷斷」，令旅客有滯留風險，並再次強調如果香港居民出遊前可以先接種疫苗，有助大家安心。被問到郵輪海上遊的可行方法，他同樣指如非去其他地方的短遊，上船做好防疫是可以準備開通，但同時稱上船遊客應該都先接種疫苗。

自由黨邵家輝死撐海關搜阿布泰貨倉

會上批發及零售界自由黨邵家輝為海關搜阿布泰貨倉護航，指阿布泰有20多個貨倉出動百多人絕不為奇，他又不點名追問海關搜阿布泰後有否接獲投訴個案，海關副關長何珮珊回覆，不評論個別案件調查進度，當收到消費者權益舉報時會安排巡查和試購，如發現違規會執法，她承認最近收多了關於雙語標籤的舉報，海關會依法辦事和適當處理投訴。

身為零售界代表的邵家輝又埋怨要睇新聞才知有「賞你住」計劃，質問為何旅發局沒有通知，程鼎一承認可以做得更好，邵又叮囑下次可以將不是機密的資料提早通知他，「等業界開心吓」。

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