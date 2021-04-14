特區政府為阻止港人集體透過投白票表達不滿，不惜修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，訂明任何人在選舉期間內藉公開活動，「煽惑」他人不投票、投白票或廢票，即屬犯法。《蘋果》翻查紀錄，發現過去多次選舉期間，向公眾公開表明不投票的政府官員不乏其人，包括前特首曾蔭權任內的問責班子、時任行政會議召集人梁振英，以至負責監管選舉的前選管會主席。

曾蔭權2010年五區公投補選公開稱不投票

民主派在2010年透過五區總辭發動變相公投，前特首曾蔭權在當年立法會補選投票前一日，突然透過政府新聞處發表公開聲明，指由於該補選本無需要，甚至有市民認為是濫用選舉程序、浪費公帑，所以經小心考慮後，決定在該次補選不投票，而其問責團隊也認同有關觀點，同樣決定不投票。

當時曾蔭權的問責團隊中，包括時任發展局局長林鄭月娥、時任勞工及福利局局長張建宗，以及時任環境局局長邱騰華。時任行政會議召集人梁振英當年也透過網誌，在選前一日公開表明自己不會參與浪費公帑的「政治炒作」，不會在立法會補選中投票。

胡國興04年曾稱「如選民無屬意候選人可投白票」

至於負責監管選舉進行、2004年時任選管會主席的胡國興，曾在當年立法會選舉前接受電台訪問，其間他公開表明，如果選民沒有屬意的候選人，可以在立法會選舉中投下白票，指選民投白票不影響選舉制度，只是表明對候選人沒有信心，而非對選舉制度沒有信心。

湯家驊2012年籲投白票「反豬狼」

而在2012年唐英年大戰梁振英的特首選舉前夕，時任立法會議員的湯家驊也曾在網誌呼籲，如果市民心向民主、想為香港前途展示承擔，可響應當年的「3.23民間全民投票計劃」，「請切記要到附近的票站、下載popvote323程式或到popvote.hk網站投下你神聖的白票！向豬狼說不！向小圈子說不！票站見！」

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