【本報訊】政府「疫苗氣泡」防疫措施要求食肆劃分「clean zone」接待已打針食客，引發極大爭議。餐飲業界、通風系統承建商及專家均指出，只要食肆做好現有防疫措施，以及按食環署指引改善中央通風系統，沒需要設clean zone。

政府要求全港1.8萬間食肆本月底前改善中央通風或冷氣系統，達到每小時換氣六次或以上。食肆換氣量規定工作小組成員、註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴指出，原則上只要食肆達到鮮風換氣量或安裝空氣淨化機，已可減低傳播病毒。

仍共用通風系統

中小企食店聯盟召集人林瑞華指，如餐廳遵守通風新規定，就不需劃分區域安排。他又指，中小型餐廳面積只有幾百呎，難另闢獨立房間設clean zone，兩區仍共用中央通風系統及廁所等，顧客都會有感染風險，認為相關安排沒有意義。

呼吸系統科專科醫生梁子超批評，政府妄想把醫院病房的感染控制安排帶到社區，卻毫不考慮執行上非常複雜及困難。他指clean zone最少有獨立的換氣系統，服務員工亦不應隨便接觸其他顧客，才能把該區感染風險與其他地方隔絕，「但一般餐廳係冇可能做到呢樣嘢，好似醫院都有『dirty team』同『clean team』，如果兩條team嘅人一齊食飯，咁就大家都收得工㗎喇！」

另方面，新措施規定，食肆須強制員工及顧客接種及使用安心出行，每枱客人數目才可放寬至12人及舉辦最多100人宴會。不過政府並無提及是否放寬限聚令，若兩周後政府仍不放寬限聚令，就會出現食肆一枱人數較限聚令人數多的矛盾情況。