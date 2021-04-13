連續三日再無源頭不明個案，而只剩下輸入個案之際，林鄭一展其酷吏本色，「提供誘因」——即是監控變本加厲、取消免費檢測——逼迫市民打疫苗、使用「安心出行」。磨刀霍霍，無視香港人齊心抗疫、疫情有望走向清零的事實，由4月29日起，未打針、沒有「安心出行」，休想光顧酒吧、餐廳、到安老院探親，遑論出外旅遊。何以人們對此兩項「德政」如斯抗拒？

林鄭詐儍 向京輸誠獻媚

公帑提供武肺疫苗，接種率可奇低；應市個多月只有大約8%的香港人打了針，跟建立「群體免疫」所需的七、八成人口，大有距離。從以色列到英國，接種率幾達「群體免疫」而成效有目共睹，何以香港人就是冥頑不靈不肯打針？

毋庸諱言，那是林鄭帶頭以打針向北京輸誠獻媚有以致之。國產疫苗明明未通過世衞一關，而其公佈的效力數據亦遠較復必泰大為遜色，林鄭可「以身作則」帶頭接種、揚言「越打越精神」。那是實事求是的科學態度麼？香港人以醒目見稱，若非像三司十三局那樣懾於其淫威，怎犯得着拿性命作賭注，接種國產疫苗幫她撈取政治本錢？

打國產疫苗猶如拿性命作賭注倒又半點不假。南美智利採用國產疫苗，越多人打針而疫情反而越益嚴重。在香港，十多人打了國產疫苗後去世。未作驗屍調查，專家們已政治正確起來，認定死因與疫苗無關。他們雖眾口一詞確定國產疫苗安全，卻又無一例外接種復必泰。事實俱在，林鄭猶稱不明白人們何以裹足不前。道理顯淺，年年考第一的林鄭若非詐儍則肯定是扮懵矣。

林鄭又稱「好難理解」光顧酒吧、食肆，市民何以寧可「寫紙仔」而唔肯「嘟一嘟」。她不是不知道香港已有了國安法而反對派皆一一變作階下囚嗎？她不又明言要取消太空卡，立法要求香港跟大陸看齊，電話卡須實名登記嗎？假抗疫之名，一筆勾銷去年的立法會選舉——以配合北京「完善選舉」的安排？——那又能責怪人們疑心「安心出行」是假抗疫之名以遂其監察的圖謀嗎？林鄭指斥此為陰謀論，可是其「誘因」出台的當天，海關以阿布泰貨品中文標籤欠奉，空群而出抄家。時至今天，還有甚麼這個政府是做不出的？

自以為「好打得」專門鬥氣

新近的民調顯示林鄭的支持率為20%，反對率為67%，民望淨值是負47個百分點。以這般身世，若能反躬自問，哪怕是IQ零蛋當亦知道帶頭打針不可能起到絲毫示範作用。只是圖窮匕現，惟有出言威嚇：不安裝「安心出行」、唔打針「有後果」——剝奪出街食飯、到安老院探視至親等基本人權。

祭出此等「誘因」再次暴露林鄭「好打得」的酷吏本色。爆發疫症之初，醫護界要求林鄭封關以自保，甚至不惜以罷工為勸諫。「好打得」誓不依從，稱不許大陸人入境為「歧視」，而防疫、抗疫須「互相包容、尊重、互諒互讓」。現今所有人來港的人皆被「包容」、「尊重」到酒店隔離21天，以致航空客運年來劇跌99.9%。與此同時林鄭則又禁制手下戴口罩，喝令戴了亦得馬上除下。跟着她卻撒幣數以億元公帑購買整個特區只有她才偶一佩戴的底褲「同心口罩」。

此等罔顧市民死活的酷吏行徑又豈止剛愎自用而已？那是自以為「好打得」而專門鬥氣。你醫護要封關嗎，我偏偏就是不封。汝等不可理喻之刁民不肯打針、不裝「安心出行」嗎，也就莫怪老娘捋高衫袖「誘因」侍候了。落入這般妖孽手中，香港人莫非前世唔修？

古立

周一至周六刊出