移民潮波及本地多個行業。大型補習社地理科補習老師Titus Chan近月見證補習學生離港，為數不少的學生於應考DSE前隨家人移民外地，臨行前向他道別。「呢排keep住講bye bye。」他見證補習人數按年遞減，「呢一行好誇張，大部份老師（補習人數）跌咗一半以上，唔係秘密嚟㗎啦」。

當去年中《國安法》出台後，Titus身邊朋友紛紛討論移民。朋友敍舊除了farewell，便是討論移居問題。席上話題離不開哪個加拿大城市宜居與哪個英國城市屬置業首選，朋友常勸他有能力便盡早離開香港。但移民於他並不容易，既是責任感，亦是情感掙扎。

暫不移民，Titus說主要是為照顧年邁父母，「父母七十幾、八十歲，我要經濟上、物理上支持佢哋，睇醫生我都要陪佢哋去」。任職逾十年補習老師的他，除父母外，亦要向學生與員工負責。對學生，他不能今天決定移民，明天拋下備考的DSE學生。近年Titus兼任投資顧問及咖啡店東主，以分散風險。一旦移民放棄香港業務，意味他的助教等員工將會失業。「好多重關係下好難make個decision。」所以 ，他說：「暫時呢刻唔會走。」

他不是首次面對移民潮。九七前後，親戚舉家移民。沒成年的他還未懂傷春悲秋，但他記得那時曾隨家人到啟德機場送別。目睹眾人相擁嚎哭的畫面，他隱約感到未來的不確定性。沒料到23年後，他迎來香港第二個移民潮。只是這次送別的對象除了學生，還有相交30年的朋友。

Titus已送走了五個家庭。他說離別傷人，尤其你知道那將是大家人生最後幾次的聚首機會。「其實好傷，你要忍住自己farewell唔喊，然後移民嗰位會忍唔住喊，然後你要安慰佢唔使擔心，移民會有未來。」曾有朋友於私下圍爐時嘆道：「明明講好咗一齊加油，𠵱家好似俾人留低咁。」他說自己沒那麼極端，尊重不同人的抉擇，「又唔會有好負面睇法，但唔通個個走，我又走咩？我會唔知點同一齊加油過嘅人交代」。

＂如果凡事都講風險，咁做人都好冇味道＂

Titus Chan是地理科補習名師，過去兩年香港大環境壓抑，曾有補習學生認為社會無希望問他，「即使入到U又點？」亦有舊生公開試成續優異，升讀大學後成為他助教，卻於運動被捕。Titus與年輕人的距離較同齡朋友相近，移民與否考慮的下一代，總讓他想起自己的學生和舊生。「尤其是新一代呢班睜開眼嘅香港人，嗰種相同嘅價值觀、呢堆曾經志同道合嘅朋友係好難捨棄。」

他如常在社交媒體分享想法、時事，但幾乎每個月均有學生勸他不要再公開表達任何政治立場。學生憂慮他被人「篤灰」導致釘牌。他反說學生審查自己思想的氛圍令他擔心，他會逐一回覆學生：「如果𠵱家唔講，咁幾時講？」他說：「我同日校老師有少少唔同，自由度尚算高，但認真我哋都驚釘牌。」兼職投資顧問的Titus認為自己仍能承受到接受訪問的風險。「理財已經成日計、計、計風險，如果凡事都講風險，咁做人都好冇味道。」

自2019年以後，教育界是首當其衝被整治的一群。近年老師與學生都擔心被秋後算賬，不再露面受訪，Titus權衡過後，決定正面示人。與日校老師、公務員朋友相比，他認為自己身位較自由，風險較低。若他放棄發聲的機會，他認為有負無法發聲的一群。「我比其他人幸運，可能我付出代價比人少，但我唔敢話自己比其他同行者付出得多。」

Titus希望香港人知道，這裏仍有些能力走卻選擇留下的香港人，正如他仍然會在社交媒體分享新聞、表達意見。「我想話畀佢哋知，唔係肯講偉大啲，但唔好恐懼去表達任何意見，意識形態係由環境氛圍，會傳畀下一代。」最近他在社交媒體分享一句歌詞：「軟弱無力全是堅忍的證據。」他相信去或留同樣無力，「已經過咗嗌口號、文宣個階段㗎啦，唔使㗎啦。知道大家存在就得，只要大家signal 傳一個pepe sticker 就ok㗎啦，大家明㗎啦。」