【本報訊】公務員事務局今年1月發出通告，要求所有於去年7月1日前入職的公務員，須簽署聲明確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局長聶德權昨透露有129名公務員不理會或拒簽宣誓聲明。據該局提交立法會文件，當中113人為文職職系人員，其餘16人屬紀律部隊職系。

研合約工需簽聲明

文件顯示截至本月1日，約17萬名公務員已簽署相關聲明，拒簽聲明的129名現職公務員，105人是按長期聘用條款聘用，24人按試用條款聘用；除了一人因涉及不當行為被革職，有25人已辭職，包括七名按試用條款聘用的人員，其餘按試用條款聘用但拒簽聲明的人員，當局會根據《公務員事務規例》終止其服務。換言之，最少有17名未過試用期的公務員會被解僱。

至於在去年7月1日或之前入職的公務員，截至今年3月底，共約6,500人已簽署聲明。

公務員事務局表示，對於沒有合理解釋下不理會或拒絕簽聲明的人員，當局對其繼續履行公務員的職責失去信心，會根據每宗個案的實際情況，考慮按《公務人員（管理）命令》第12條，基於公眾利益而着令有關公務員退休。若有關程序進行期間，當局認為有關人員繼續行使其職位的權力及職能有違公眾利益，會把有關人員停職。

此外，公務員事務局正研究將有關簽署聲明的要求，延伸至非公務員條款聘任的人員，包括兼職、臨時及短期僱員等，預計下月落實並公佈有關安排。