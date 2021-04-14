29歲律師助理涉嫌串謀黎智英協助李宇軒越邊境到台灣，另指他串謀黎、黎的前私人助理Mark Simon及現已流亡海外的「攬炒巴」劉祖迪請求外國制裁中國及香港，違反國安法。助理被控串謀勾結外國勢力等兩罪，案件今午於西九龍裁判法院再訊。控方指已索取被告及其他串謀人士的銀行戶口交易紀錄，尚待警方針對其中78項有可疑的紀錄作進一步調查。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德押後案件至6月7日再訊，被告沒保釋申請，其間須繼續還押。

被告陳梓華（29歲）被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及一項「串謀協助罪犯」罪。勾結控罪指控他在2020年7月1日至2021年2月15日間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

協助罪犯控罪則指，被告於2020年7月某日至2020年8月23日間，在李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信李宇軒就該罪行有罪，與李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。

據了解，警方指控被告曾串謀他人，利用Stand With Hong Kong團隊（簡稱SWHK，即前「攬炒團隊」）以呼籲外國制裁中國及香港，並指控劉祖廸、李宇軒、Mark Simon及黎智英均為攬炒團隊的核心成員，其中劉及李負責幕前工作，被告聯同黎智英及其助手為幕後負責人。

【案件編號：WKCC624/21】

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