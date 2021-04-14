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律師助理被控串謀黎智英勾結外國勢力 警稱須進一步調查可疑銀行紀錄

45分鐘前
被告陳梓華
(蘋果日報)

29歲律師助理涉嫌串謀黎智英協助李宇軒越邊境到台灣，另指他串謀黎、黎的前私人助理Mark Simon及現已流亡海外的「攬炒巴」劉祖迪請求外國制裁中國及香港，違反國安法。助理被控串謀勾結外國勢力等兩罪，案件今午於西九龍裁判法院再訊。控方指已索取被告及其他串謀人士的銀行戶口交易紀錄，尚待警方針對其中78項有可疑的紀錄作進一步調查。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德押後案件至6月7日再訊，被告沒保釋申請，其間須繼續還押。

被告陳梓華（29歲）被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及一項「串謀協助罪犯」罪。勾結控罪指控他在2020年7月1日至2021年2月15日間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

協助罪犯控罪則指，被告於2020年7月某日至2020年8月23日間，在李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信李宇軒就該罪行有罪，與李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。

據了解，警方指控被告曾串謀他人，利用Stand With Hong Kong團隊（簡稱SWHK，即前「攬炒團隊」）以呼籲外國制裁中國及香港，並指控劉祖廸、李宇軒、Mark Simon及黎智英均為攬炒團隊的核心成員，其中劉及李負責幕前工作，被告聯同黎智英及其助手為幕後負責人。

【案件編號：WKCC624/21】

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陳梓華黎智英李宇軒串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全國安法
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