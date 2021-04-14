示威者前年9月在旺角警署外縱火堵路，事後年輕女咖啡師在現場附近一輛私家車上遇警截查拘捕，案件經審訊後被裁定兩項縱火罪及一項暴動罪成，今早被判入獄四年半。散庭一刻，庭上出現這幕：女咖啡師男友庭上大叫「好快過，我哋出嚟結婚！」被告含淚點頭回應。這幕原來不是求婚，而是兩口子的約定。他並承諾會肩負起照顧未來外父的責任，靜候女友出獄。

男友阿濤與被告蕭樂婷原來是案發前一個月，透過朋友介紹相識，很快便已走在一起。阿濤對《蘋果》說，雖然女友有情緒病問題，但仍設法樂觀面對，他更讚女友是個善良和孝順的女子。

阿濤稱，面對眼前的香港，女友一直很想出一分力，「佢唔想坐喺度乜都唔做」，阿濤覺得女友很偉大，所以支持她，但他仍不諱言不想女友站得太前。未來外父同樣支持女兒，只是不時勸她一定要安全。

「我哋相處好開心，所以想結婚」

今天在法庭公開對樂婷的「愛的宣言」，要與她共諧連理，那句「等你出嚟結婚呀」原來並非求婚，兩小口其實早有默契。阿濤透露，二人相識一年後就已認定對方，「鍾意一個人，好難講！我哋相處好開心，所以想結婚」。當時女友有案在身，兩口子計劃待案件完結便辦喜事，「其實已有心理準備要坐監，但我同佢講，『我等你！』佢好開心。」

自從女友定罪還柙以來，阿濤每日前往探望，他說女友之前一直受情緒病困擾，不食藥便難以入眠。還柙期間她把藥戒掉，可能沒有外間的騷擾，反而輕鬆入睡，現在精神更好。

女友被定罪當日庭上曾大叫「幫我照顧阿爸」，阿濤說是女友對他的叮囑，因為父女情深，蕭父十分痛錫女友這個孻女，故亦對女兒被定罪判監更為難過，老淚縱橫，對政權破口大罵。

阿濤說會肩負起照顧未來外父的責任，靜候女友出獄，希望她亦堅強面對。

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