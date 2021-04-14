醫院管理局日前宣佈，將於下周三（21日）開始，恢復8間療養醫院的特別探訪安排。醫管局高級行政經理（護理）梁明今早在港台節目表示，局方今日起會主動聯絡家屬，解釋探病安排及為他們預約，病人每周最少可獲家屬探病一次，每次可有一位訪客，探病時長為1小時，局方亦希望家屬探病時留下姓名與聯絡電話，以便有需要時可聯絡跟進。

梁明指出，如家屬已接種2劑疫苗並期滿14天，可選擇提供72小時內的核酸檢測陰性結果，或快速抗原測試結果，即可前往探病。若家屬選擇後者，到達醫院時只需提供一張相片（包含探訪者容貌、快速測試結果及列有日期時間的紙張），以及快速抗原測試的說明書即可。而未有接種疫苗或僅打了一針的探訪者，則須沿用72小時內的核酸檢測陰性結果。

提到有專家早前曾指出部份快速抗原測試的結果並不準確，局方為何仍選用有關方法，梁明解釋，市民一般若已接種疫苗，並期滿14天，相信體內已產生抗體，快速抗原測試僅屬額外一重安全保障，並提供多一個選擇予已接種疫苗的探病家屬。梁又指，市民在各大超市或註冊藥房購買到的快速測試產品均可接受，並指暫時未有消息指何種快速測試會出現錯誤的結果。

8間可特別探訪的療養院

【港島】

●舂磡角慈氏護養院

●黃竹坑醫院

●東華三院馮堯敬醫院

【九龍】

●香港佛教醫院

【新界】

●靈實醫院

●瑪嘉烈醫院荔景大樓

●沙田慈氏護養院

●博愛醫院田家炳護養院

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