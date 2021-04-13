【本報訊】港府要將呼籲投白票、不投票列作刑事罪，有民主派及學者均相信，政府怕選舉時出現大量白票，等同對北京「完善」選舉制度否定，為免「尷尬」而先作規管。

林鄭：投票率高不代表選舉成功

特首林鄭月娥亦似預見市民對新選舉制度不滿，揚言不適宜將投票率和制度完善程度掛鈎，亦毋須與過往選舉的投票率比較，不能簡單地說投票率高代表選舉成功。

她稱政府鼓勵市民行使公民權利，關心社會和政治體制，但經歷一年多疫情，或會影響投票情況，不適宜將投票率和制度完善程度掛鈎，強調目前重點是要香港長治久安。

當政府再被問到，若選民對選舉制度修改感到不滿，可以怎樣做，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，選民隨時可以取消選民登記，又聲稱取消選民登記不設限期。 有民主派人士指，政府擔心市民不滿新選舉制度，有人會呼籲投白票或不投票抗議，所以先行將有關行為列作刑事罪，「等冇人敢立亂搞行動」，

中大政治與行政學系高級講師蔡子強估計，政府或恐怕在選舉結果中出現大量白票，令其「尷尬」而作規管，但他認為選民毋須受人「鼓動」亦能有個人決定。他舉例指，2010年立法會五個地方選區進行補選、即「五區公投」期間，當時在民主派政黨大力宣傳下，結果仍是低投票率，反映「市民本身會有一個自動自覺嘅決定點樣去睇呢樣嘢，唔需要有人出嚟鼓吹或者宣傳」，強調政府即使規管「煽動」投白票，反籲政權反思公眾對新選舉制度是否「不大歡迎」。