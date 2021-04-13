【本報訊】國安教育殺入校園，歷史真相已被扭曲。開辦18間中學和14間小學的東華三院去年底推出《國安教育參考資源套》，一面倒緊跟官方說法，指稱過去香港發生的事件非只是「社會運動」，而是企圖分裂國家、顛覆政權及進行恐怖活動。

學者︰早着先機表忠

早前由東華三院向屬校派發的《國安教育參考資源套》長逾百頁，由教育科主管吳奇壎任顧問，列出從國安法在憲制、法律、執行等不同角度的問與答。其中一問「成立國安法對香港社會有何迫切性？」，答案指稱，過去香港發生的事件「並非只是社會運動，不法份子企圖分裂國家、顛覆政權、進行恐怖活動，也有外部勢力的干預」，香港沒有法例防範、制止和懲治，故「中央政府有迫切性作出決定」。資源套亦附上前律政司長梁愛詩主講「國安法教育講座」時的簡報等。

有教育學者認為，沒有任何證據證明有不法分子企圖分裂國家、顛覆政權、進行恐怖活動等，反而國安法成為當權者鎮壓人民權利的工具，認為東華三院早於去年制訂資源套，目的是為求讓教職員「安心」，但相關內容偏頗，「跟足政權口吻」，「走得好前」、「早着先機」表忠。

教育局正準備國家安全教育教材，教育局長楊潤雄日前表示，有關教材將陸續推出，包括小學的有聲繪本等，供教師教學之用。