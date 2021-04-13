全國人大決定修改香港的選舉制度後，政制及內地事務局局長曾國衞指，將會研究修例規管組織和鼓吹投白票、廢票，並指出該些行為某程度上屬於「嘗試操縱選舉」。立法會議員謝偉俊亦指，任何人呼籲投白票或有機會觸犯香港國安法，故不需再特意修例。

現行投票制度下，如果選票並非只在其中一個白色圓圈蓋有剔號，將被列作「Q票」，即問題選票，並非代表該選票會成為廢票，只要選票仍能夠辨析出明確投票意向，即會劃為有效票。諸如將剔號蓋在候選人相片的臉上，蓋在候選人名字上甚至一個框子內蓋有多個印章，多會視作有效選票。只有那些沒有蓋印的選票，即白票，以及無法辨析出明確投票意向的選票，即廢票，才會被劃作無效票。

在現行法例下，市民是可以選擇投票抑或是不投票，並不存在強制投票制度。然而，市民有沒有登記成為選民，以至每一位選民在各次選舉中有投票抑或是沒有投票，政府是一清二楚的。政府過往呼籲市民投票的宣傳中，亦多番強調投票為保密，不需向任何人透露。故此，選民進了投票間投了甚麼票，理論上除了選民自己以外包括政府在內的任何機構皆無從得知。

根據香港民意研究計劃於3月31日至4月7日所進行的民調，高達98%的民主派支持者認為香港與民主越走越遠。就連非民主派支持者，也有49%認為香港與民主越走越遠。政府問責官員以至親中派議員屢屢呼籲市民不要投白票，正正是擔心市民在經修改後的立法會選舉投票意欲低，故希望通過禁止鼓吹投白票以催谷有效票數，確保選舉仍有認受性，以便向國際社會顯示香港一國兩制行穩致遠。

香港人投票與否，從來都是建基於他們是否認同選舉具有認受性以及投票有沒有實際用途。香港人對政府表達不滿，亦從來不是受到甚麼人的組織和鼓吹，而是出於自發。就以上周大批市民光顧被海關檢控的阿布泰國生活百貨為例，那就是香港市民自發行動的表表者。市民進入投票站，究竟怎樣投票，政府根本難以規管。投票終了，投票率低以至出現大量白票，政府亦無法控制香港人以至國際社會如何詮釋選舉出現大量白票以至選舉投票率低。政府想以禁止鼓吹投白票的方式提升選舉認受性，可謂掩耳盜鈴、自欺欺人，隨時弄巧成拙，事倍功半。

楊文俊

自由撰稿人