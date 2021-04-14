網民於去年5月發起在港島區示威，反對當局強推國安法及國歌法，其間會計軟件銷售員當天在場揮動「光復香港 時代革命」旗幟，事後被捕。涉案銷售員早前承認參與非法集結，主任裁判官羅德泉今判刑指，被告雖非集結主導者，但單是參與集結也能團結力量，壯大聲勢，示威者在情緒高漲下便會「做出一啲平常唔敢去做嘅行為」，終判監三個月。

羅官判刑時透露，被告陳厚文（29歲）患上抑鬱症。羅官判刑指，涉案集結顯然與其他地區的集結有關，是不同地點集結的其中一宗；示威者無疑是要在多於一個地方出現不同程度的集結，並透過起哄壯大聲威，達致協同目的。

羅官續指，被告雖然不是集結的主導者或召集人，但參與集結也能團結力量，示威者在聲勢浩大下情緒高漲，便會「做出一啲平常唔敢去做嘅行為」，例如堵路和行使暴力，而作出有關行為者多數是沒有案底、具備正當職業或仍在學的年輕人。羅官又認為，若缺乏他人參與，縱使號召者如何努力也難以成事。

原被控展示煽動刊物罪獲撤銷

羅官考慮到被告只是在現場走動，沒有投擲物品等行為，以監禁四個半月作量刑起點，在認罪扣減三分之一刑期後，判被告監禁三個月。被告原本另被控展示煽動刊物罪，羅官今應控方申請，控罪撤銷。

辯方今進一步求情指，被告還柙期間已深切反省案中所為，亦已吸取教訓。曾探望被告的牧師亦為他撰信求情，表明日後會推薦他修讀神學，被告也表明望日後以神職人員身份貢獻社會。

案情指去年5月24日下午3時半，警方驅散在東角道近軒尼詩道馬路上集結人士，其後拘捕79人。示威者辱罵警員並要求放人，警方則在崇光百貨外設立防線並多次警告，惟有近百人拒絕離開。警員11956當時看見被告揮動光時旗，並穿梭於人群中，另有人叫喊「黑警死全家」、「香港獨立 唯一出路」等口號。警員至下午4點以參與未經批准集結罪名拘捕被告。

【案件編號：ESCC2504/20】

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