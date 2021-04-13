【本報訊】北京「完善」香港選舉制度中，新設候選人參選資格審查委員會，資審會主席及委員由特首委任，惹來利益衝突爭議，特首林鄭月娥昨日強調，資審會由政府主要官員組成，形容制度已較嚴格，得悉社會有聲音指由主要官員兼任資審會成員或有「自己人審自己人」的觀感，所以會修訂加入社會人士為委員，又稱若現任特首爭取連任就會避席。但有民主派人士指，資審會始終由特首委任，不論如何改變，也難改公眾認為有利益衝突的觀感。

根據政府提交草案，資審會將綜合選舉主任及香港國安委的意見，決定候選人提名是否有效；選舉主任負責判斷候選人一般參選條件如國籍等；香港國安委根據警務處國家安全處的審查情況，就候選人是否符合擁護《基本法》、效忠香港特區的法定要求和條件作判斷，並就不符合法定要求和條件者，向資審會作出審查意見書。

不排除須經中央任命

資審會主席及兩至四名成員均由特首委任，林鄭月娥昨於記者會指，由於社會有聲音認為，委員會成員由政府「自己人」擔任，觀感上不夠公信力，因此會向立會法案委員會提出修訂，加入若干名社會人士，但目前不便透露新增的委員人數。她又指委任原則視乎人選的個人能力、誠信等，由於職責要包括審查特首候選人，故「必定係一位愛國者」，不排除有關社會人士之任命亦須經中央任命或備案，形容此要求好普遍。

外界關注資審會委員由特首委任，日後若特首爭取連任，會否出現利益衝突。被問到現任特首爭取連任時是否需避席或辭去相關職務，林鄭昨只稱對現行利益申報制度有信心，明白若現任特首希望連任，由她領導國安委可參與資審會事務、DQ參選人，或引起利益衝突的觀念，因此她訂下規則，若現任特首尋求連任，不應參與資審會討論。她又強調若因怕被指涉利益衝突而抹去特首職能，便不符特首的問責要求。

泛民斥人選不受監察

林鄭又指，因資審會工作涉及國家安全審查，故認為紀律部隊首長包括警務處長、海關關長有能力、有資格擔任委員，他們亦是國安委成員之一。她又強調，要相信特首不是獨斷獨行，國安委有10名成員和顧問，特首在資審會亦非成員，強調若參選特首就要解除所有職務，對香港並非好的安排。

不過，民主黨立法會前議員李永達指出，即使林鄭委任社會人士為委員，仍無法改變所有資審會委員也是由特首委任的現實。他強調任何制度不只制訂者覺得公平及沒有利益衝突，也要公眾看到沒有利益衝突出現，批評有關制度不只世上少見，委任人選更不受監察，「特首委任咗，連立法會都冇權問」，所以不論林鄭委任多少社會人士入資審會，也難改公眾認為有利益衝突觀感。