廣播處長李百全新任一個多月，已接連抽起多個節目，日前更叫停《鏗鏘集》原有班底所有拍攝工作。李百全今出席立法會特別財委會時透露，至今被抽起的節目有3集，每集涉及2至5萬元製作費，又指港台已經成立編輯委員會，負責審視有爭議的節目，避免節目製作完畢才臨時抽起，浪費公帑。 新民黨葉劉淑儀批評，港台製作人員不願做「政府喉舌」，形容他們經常挑戰政府底線，是「陷李處長於不義」，更建議取消港台電視部。

葛珮帆撐李百全抽起節目

立法會特別財委會在今日會議上討論通訊及創業產業，香港電台頓成當中焦點。民建聯葛珮帆發言時，大撐李百全抽起節目決定，「唔合規唔合法嘅節目當然好過播放，所以都係支持」，但指市民或會覺得這些節目製作成本高昂，問及李百全至今抽起多少節目，當中涉及多少公帑。

李回應指，至今有3集節目被抽起，各節目的製作費均有所不同，每個節目約2萬至5萬元。他指，有關節目都是在引入新的編輯機制之前已完成製作。現時港台已引入新機制，成立編輯委員會，要求節目開始製作前，先向由廣播處長與高層人員組成的編輯委員會提交書面建議及取得同意，視乎節目內容能否達到《約章》中持平、真誠準確及不偏不倚等「大原則」，「當呢個機制已經完全落實之後，我哋預計就唔應該有太多節目喺最後一刻被抽起」。他亦指，現時會優先處理投訴機制、表現指標及人員管理。

葉劉：港台員工成日挑戰政府底線

新民黨葉劉淑儀指，港台的公共事務及電視節目的製作，每年花約5億元公帑，但引來極大爭議，效率又低，「如果係嘻笑怒罵，個個台都識做呀，根本唔需要港台做」。她續指，港台最大問題，是製作人員與政府的價值觀不同，更以日前不堪藍絲狙擊而辭職、在訪問世衞組織人員時涉及台獨問題的唐若韞以例，「佢哋根本唔願意做政府嘅喉舌呀嘛，甚至成日挑戰政府嘅底線呀嘛，咁麻煩！又陷李處長你不義，你要做editor（編輯）做醜人，去刪除、抽起佢啲節目，何必啫？」。

她指，過往接受過港台訪問，知道港台一向資源多，「每個訪問都零舍多人嚟，又零舍長，每拍一個節目都係慢吞吞」，「慢功出細貨」下是必然會得獎。她又怒斥，過往數十年來港台製作人員被「縱慣」，「你而家要去管佢哋係好困難」，建議直接取消港台電視部。

李百全回應指，在《約章》中有指明港台需要製作公共事務的節目，「但個重點係呢啲節目一啲要做到持平、準確同埋客觀」。

何君堯倡合併港台及政府新聞處

建制派議員何君堯則指，政府應考慮將港台與政府新聞處合併。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，兩個部門有合作空間，但在職能上有很大分別，將兩者合併會喪失功能和角色上的獨特性，現時並沒有合併的打算。

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