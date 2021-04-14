武漢肺炎疫情持續逾年，惟政府拒設失業援助金，僅於去年6月設立限時的「援助失業人士特別計劃」，短暫放寬申領綜援限制。截至去年底，失業綜援個案約有1.95萬宗，按年增加55%，近4成個案來自觀塘、深水埗及元朗，當中逾6成受助人年齡介乎40至59歲。

政府去年6月設立限時1年的「援助失業人士特別計劃」，健全人士申請綜援的資產上限調高1倍，並豁免保險現金價值作資產等。社會福利署提交立法會特別財委會資料顯示，截至去年底，2020／21年度失業綜援個案按年上升55%約有1.95萬宗，當中約1.38萬宗屬新申請個案。

申領失業綜援個案最多的地區依次為觀塘、深水埗及元朗，分別佔12.2%、12.1%及11.3%，跟上一個年度相若，最少是中西區及灣仔區，僅佔1.1%及1.2%。按職業劃分，逾9成失業綜援受助人是無業，部份人則任職雜工、清潔工人、送貨員及侍應生等。

約45萬名基層市民求助食物銀行

此外，在疫情下失業率高企，基層市民求助食物銀行也越多。社署資料顯示，截至去年底，2020／21年度有逾1.5萬宗申領短期食物服務個案，較前一個年度上升約10%，約45萬人次受惠。政府去年6月起限時放寬申領食物援助資產限額12個月，預計可額外讓約12萬人次受惠。

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