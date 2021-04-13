【本報訊】5歲女童三年前被生父及繼母虐待而死，事件轟動全城，惟多年來女童親生母親一直躲避傳媒，非常低調。三年過去，近日生母再現身，左手中指戴上大鑽戒，又不時露出幸福甜笑，似已走出痛失愛女陰霾。至於女童的祖母，雖曾出庭為兒子辯護指他很孝順，但當記者上門家訪，她只隔着大門稱：「件事自有主張。」似不欲再為兒子的行為護航。

受害女童Z舊照中，眼大大的她笑容燦爛，十分討人疼愛，與庭上各被告及證人口中的Z大相逕庭，惟這細小的身軀，承受着133處新舊傷痕離開人世。其生母當年到殮房見愛女最後一面，泣不成聲。

女童生母與前夫是青梅竹馬的中學同學，當時19歲的她誕下大仔，三年後再誕下女兒，沒想到隨着婚姻破裂，前夫再婚，卻是悲劇開始。

生母在Z去世後一直躲着傳媒，就連在超巿的工作亦立即辭掉，轉職網店。當年她不時到男友開設的髮型屋幫忙，事發後她傷心欲絕，原本略胖的身形明顯瘦了一圈，包包面不再。

祖母：件事自有主張

事隔三年，記者再次嘗試找她，她偶然於男友開設的另一間髮型屋打點。她依然不願多談事件，不過已回復昔日飽滿身形，左手中指戴着鑽石戒指，相信已展開新生活。

至於一直愛錫一對孫兒的祖母，雖然曾出庭為兒子辯護稱「我個仔好孝順……」然而當記者上門家訪，她只隔着大門稱：「唔好煩我喇，件事自有主張。」

記者到Z生前居住的單位，同層鄰居異口同聲表示，清楚記得該單位以往不時傳出吵鬧聲。「啲細路冇聲，淨係個女人有聲。」鄰居陳先生對五歲女童遇害感難受，直斥施虐者「人渣」。另一鄰居李太指出，當年不時聽到「打仔女嘅聲」，但是很少聽見孩子的哭聲。

居住樓上的王老太則對兩兄妹印象深刻：「好乖㗎個小朋友（兄長Ｘ），照顧個妹！」她曾在大堂遇見身穿校服的Z與兄長手牽手回家，她形容Z是個有禮貌的孩子，希望Z的兄長能堅強撐下去。