「港版國安法」落實至今將近一年，在武漢肺炎共同肆虐下，本地國際學校收生情況大受影響。教育局回覆立法會財委會時披露，本學年就讀國際學校的非本地學生人數只有27,029人，較往年下降超過5%，流失率更創5年新高；而選擇海外升學的中六畢業生亦逾6千人，較過往4年平均數字上升超過33%。

非本地學生人數下跌超5% 港國際學校剩4,800個學額

據教育局文件，在2016/17至2019/20學年，就讀國際學校的非本地學生人數平均28,400名，當中不包括非本地中國學生；惟2020/21學年的非本地學生人數只有27,029人，較往年下降超過5%。

教育局又提及，在2020/21學年，整個國際學校體系的非本地學生佔整體人數的70.2%，本地學生佔29.8%；同時，全港國際學校剩餘約共4,800個學額。

至於2020年完成中六課程畢業，並選擇在港以外地區繼續修讀全日制課程的人數，其臨時數字更高達6,009人，較過往4年平均4,500人上升超過33%。

非本地學生流失率高 教育局：因疫情跟家人返原居地

教育局解釋，因應疫情，部份非本地學生可能跟隨家人返回原居地生活，導致非本地學生流失率或較往常為高；又稱會有限度地暫時放寬新成立國際學校錄取非本地學生70%比例的要求。另在本學年，有4間受服務合約所規限的國際學校未能符合相關收生比例規定，當局已去信提醒有關學校來年收生時須留意及符合收生比例的規定。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！