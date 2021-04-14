閹割香港選舉制度的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》今日正式提交立法會首讀及二讀，政制及內地事務局局長曾國衞在宣讀法案再次力撐中央出手修改選舉制度，是「合憲合法、有理有據、出師有名、擲地有聲」，他又聲稱中央是「真心誠意」透過改制確保一國兩制行穩致遠。

在政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波以及多名局長陪同下，曾國衞在立法會大會宣讀法案。他相信，今次修例令在席的建制派議員應感觸良多，因為過去幾年議事堂出現種種亂象，有人闖入立法會、內會7個月不能選出主席、國歌法立法拖延一年才立法、民生經濟被無了期拖延，政府幾乎進入不可管治狀態。他形容自己與建制派議員一樣「身在其中、身同感受」。

曾續指，過去幾年一國兩制受到嚴重衝擊，有反中亂港勢力鼓吹港獨、勾結外部勢力干預香港事務，更通過選舉進入特區體制，在議會內癱瘓議會、議會外為暴力撐腰、以「攬炒」為目標奪權，又要脅特首下台，以上亂象反映選舉制度存在缺陷和漏洞，令反中亂港份子有機可乘。

曾聲稱，為解決相關的問題中央政府再度出手「完善」選舉制度，讓特區重回正軌。他強調，相關決定根據《基本法》、《憲法》和《國安法》作出，是「合憲合法、有理有據、出師有名、擲地有聲」，將一國兩制重回正軌，行政立法機關將會「既相互制衡，又相互配合」，解決深層次問題。他聲稱，中央是「真心誠意」透過改制，確保一國兩制行穩致遠、繁榮穩定和民主發展。

稱選委新界別加入「符合國家利益代表」

曾國衞在發言時未有詳細列出具體的選舉改革方式，只提到選委會由1,200人加到1,500人，新的界別加入「符合國家利益的代表」，有利於選委作出符合國家利益的選擇，也聲稱改革下增加基層的聲音，擴大均衡參與，代表香港整體利益，選委會委員可以選出40名立法會議員，更可強化候選人的代表性和認受性。對於建制派之前要求，設立關愛隊、取消暫緩發放立法會選舉及區議會選舉的財政資助直至選舉呈請獲處置的規定等，草案也同時作出修訂。

政權決定修例前未有諮詢香港市民的意見，但曾國衞在發言時卻稱政府要爭取社會和市民支持，會向大眾解說，包括印製宣傳單介紹立法重點、設立網站等。

曾國衞在發言時一度「甩轆」，被工聯會黃國健投訴太細聲，在調整咪高峰後要由頭開始發言。

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