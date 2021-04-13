【本報訊】甘啟文為中大醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心名譽臨床副教授，去年才發表過一項研究成果，關於學護對2003年沙士爆發的道德觀點。他去年在《信報》撰寫文章，批評世界衞生組織改革雷聲大雨點小，應反思角色。

甘啟文任職衞生防護中心時曾負責管理多間實驗室，包括由衞生署營運的香港結核參比實驗室。該實驗室獲世界衞生組織評定為跨國參比實驗室，會收取由醫院實驗室及私家實驗所提供的陽性培養樣本，用以進行菌種鑑定及藥物敏感測試，亦會收取由政府胸肺科門診、私家實驗所、執業醫生所提供的標本，用作常規塗檢及細菌培養檢驗。

涉事的香港微生物學醫生協會屬香港醫學組織聯會的普通會員，協會並無官方網站，只能從聯會委員網站中找到聯絡資料。本報曾致電網站顯示的聯絡電話，惟並未有用戶登記。聯會網頁顯示，香港微生物學醫生協會主席為衞生署合約高級醫生曾艾壯，他向本報表示已卸任主席一職，但未肯透露其繼任人是誰，亦無回應甘啟文是否仍在協會擔任職務等資料，只着記者參考網頁電郵聯絡秘書，截稿前未有回應。

震驚醫學界

身兼香港醫學會義務司庫及香港醫學組織聯會委員的楊協和稱，對事件感震驚，並說是首次聽聞有香港業界人士騙取國際組織謀利。他指聯會會員眾多，自己未曾聽聞香港微生物學醫生協會這名字，難以評論以往聯會入會準則，但強調現時須先提交詳細議案書，並由至少兩名分會成員提名，方可進入入會投票程序，未來會審視香港微生物學醫生協會的情況，決定是否除名等其他行動。