【法庭直擊】

【本報訊】前年10月5日蒙面法生效首日，港島有數百至一千人和平遊行抗議。前香港眾志秘書長黃之鋒早前承認參與未經批准集結和觸犯蒙面法，同案社運人士古思堯不認罪，昨同被裁定參與遊行罪成。裁判官鄧少雄參考黃之鋒和周庭等人被重判的包圍警總案，認為該案遠比本案嚴重，本案不涉暴力，規模小得多，同時亦考慮黃和古分別是標誌性人物和領導人物，判處黃入獄四個月，古入獄五個月。

黃之鋒（24歲）去年底因前年6月21日包圍警總案，被判監13個半月，現正服刑。周庭認罪下判囚10個月，其參與未經批准集結控罪以12個月為起點。裁判官昨指，控罪沒有量刑指引，本案起點定於六個月。

裁判官指黃之鋒有同類案底，因認罪減刑至四個月。至於身患癌症的古思堯（74歲），裁判官指健康狀況不成減刑因素，惟古對案情沒有爭議，故減刑一個月，判監五個月。黃的蒙面法控罪以15日監禁為起點，認罪減至10日，與遊行刑罰同期執行。

黃昨由囚車押到東區法院，聆訊開始時仍未現身被告欄，當裁判官宣讀完古思堯的罪成裁決，控方開始講及與黃有關的判刑因素時，懲教員始帶黃入庭。旁聽席市民紛紛揮手致意，黃亦輕輕揮手回應。中途休庭時黃返回羈留室通道，向旁聽市民說：「一陣間見，好掛住你哋呀！」

辯方求情指，案發時黃並非一直戴口罩，只是接受訪問時才戴上，表達抗議蒙面法和公民抗命，不是想隱藏身份、干犯暴力或逃避罪責。大律師續指遊行規模較小，時間短，沒有人受傷，黃不是組織者。裁判官指示威者攜帶直幡，反映有計劃，大律師重申黃只是參與者。

官指圍警總案較嚴重

古思堯雖不認罪，但亦不爭議案情，裁判官昨裁定他參與未經批准集結罪成。沒律師代表的古親自發言，貫徹把坐監視作等閒的作風，自言今次是第11次入獄，「可能仲會第12、第13次坐監，下次我會故意違反國安法」，並謂「人權大於政權，人民高於國家，多謝法官」，最後不忘補充：「仲有結束一黨專政，打倒共產黨。」

案情指數百至過千示威者遊行，下午2時許由銅鑼灣東角道起步，3時許抵達中環遮打道，受阻馬路一小時後重開。示威者大部份戴口罩，沿途高叫「蒙面無罪 立法無理」、「解散警隊 刻不容緩」等口號，並唱《願榮光歸香港》。

裁判官判刑時指，周庭案遠比本案嚴重和大規模，持續15小時，集結者達9千人，周庭積極參與，交通嚴重受阻，61宗999求助未能獲警方回應；本案沒有暴力或破壞公物，持續兩小時，人數為數百至一千，影響港島主要道路。另一方面，黃是標誌性人物，遊行期間接受訪問，古則是領導性人物，手持直幡。裁判官休庭離席時，古再高呼「民主萬歲」、「人權大於政權」。黃望向旁聽席告別，支持者連番以「加油」、「撐住」為兩人打氣，亦向古說「保重身體」。

案件編號：ESCC2097/20