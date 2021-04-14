港府提出「疫苗氣泡」防疫措施，要求食肆所有員工接種首劑疫苗、所有顧客使用安心出行，才准放寬食肆至每枱6人，堂食延長至午夜12時。叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍在商台節目形容，特首提出的「疫苗氣泡」只是「路線圖」，要所有食肆員工都打針有難度，相信落實措施「好遙遠」。

黃傑龍今早在節目中表示，特首所提出的措施並不是誘因，而是「路線圖」，提出放寬措施的前設。他指出，打針打落員工，但做生意屬於老闆，關係並不對等，「生意就我嘅，痛就佢（員工）嘅，風險就佢嘅，點會係佢嘅誘因？」他認為此路線圖「好遙遠，好耐好耐都做唔到」，相信不少食肆最終有困難，寧願繼續4人一枱。

指員工會辭職 酒樓難儲齊打針員工

他指，措施的難度是要所有員工都有打針，認為就算業界肯出錢鼓勵員工打針，「我就算肯出1,000蚊先算……咁如果有9成人攞咗我1,000蚊（打針），就係嗰10%人唔肯攞，咁我錢就出晒，出咗9成錢添，但始終都冇辦法做到呢兩個鐘（堂食）」。他相信，部份小型餐廳只有兩三個員工，甚至是家庭成員，較容易做到，但越大的餐廳，例如酒樓有200名員工，情況就會「千變萬化」，「就算慢慢儲得到肯打（嘅員工），跟住有啲又辭職……你永遠都儲唔到（全部員工有打針）」，聘請兼職員工時亦要表明須打針，「唔係做唔到，而係好遙遠」。

疫苗氣泡第二階段措施，是要食客全部接種首針疫苗，食肆才可以放寬至8人一枱。黃認為，第一關都「難以攻破」，「何來去到第二、三關？未使咁快諗」。他說，劃分clean zone的概念只適用於大型餐廳，相信特首主要考慮到酒樓的處境很淒涼，「睇吓大家做唔做到啦」，但他認為措施「要兩邊（員工和食客）都打晒針，太遙遙長路，難到不得了」。

籲設打針消費券

對於業界會否聯合提供優惠予打針的市民，他認為如社會不會反感，認為業界幫政府或宣傳疫苗，可以考慮。他認為，要說服員工打針需要時間，「唔可以用『我要做生意，你要打針』呢個邏輯囉，勞資關係唔係咁」，不可以壓迫方式令員工打針。他認為，必須有真實誘因去鼓勵打針，現時只有打針後不做檢測作為誘因，始乎不足夠，建議政府可以加入豁免人士，例如孕婦、30歲以下人士，打針後給予2,000元「安心消費券」。

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