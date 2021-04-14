本港失業率在武漢肺炎疫情打擊下攀升至7.2%，港府力谷年輕人「送中」工作，年初斥資逾4億元推出「大灣區青年就業計劃」，資助企業聘請本地的大學生。勞工及福利局局長羅致光早前稱，計劃已接獲逾5,000宗求職申請。但最新立法會文件中，勞工處指，截至今年2月28日，計劃秘書處只接獲25份企業成功招聘後所提交的津貼初步申請。文件顯示，招聘公司包括羅兵咸永道、騰訊、中國銀行等，但約8成職位月薪僅符合1.8萬元，即政府要求的薪酬最低門檻。

79%空缺薪酬1.8萬 僅符合最低要求

「大灣區青年就業計劃」於今年1月8日推出，招聘名額為2,000個。勞工及福利局回覆立法會特別財委會的書面質詢，截至2021年2月28日，共有204間企業參與「大灣區青年就業計劃」，並提供1,512個職位空缺。文件指，計劃秘書處批出了1,295個職位空缺，參與計劃企業須以不低於月薪1.8萬元聘請畢業生。根據文件顯示，79%的職位空缺每月薪酬僅符合最低要求；月薪1.8萬至2萬元的職位則佔15%；而月薪高於2.4萬元的職位只有兩個。

參與招聘的企業當中，以羅兵咸永道及其相關機構提供職位最多，有146個；騰訊亦招聘73人；金山電子（香港）及其相關機構則列第三，招聘72人；中國銀行（香港）和渣打銀行（香港）亦分別提供66個和50個職位。其餘知名企業亦包括華為技術、香港中華煤氣和新鴻基地產等，分別招聘40、33和20人。

文件指，截至今年2月28日，過千個職位中，只有25個職位空缺成功招聘，當中以「專業人員」佔大多數，有18人；其餘獲聘人士包括4名「輔助專業人員」、兩名經理及行政人員和一名文書支援人員。被問到計劃成效，局方表示，由於計劃接受求職申請時間尚短，現階段評估青年參與計劃的情況為時尚早。至於當局有否了解申請人長留大灣區工作的意願，計劃秘書處指，暫未有進行調查。

港府從防疫抗疫基金撥款3.76億元推行大灣區青年就業計劃，當中預算3.6億元用於資助僱主的人工開支、宣傳推廣開支預算400萬元，其中行政費佔50萬元。

工作假期簽證獲批數目跌7成 仍有660人赴英

另外，武漢肺炎疫情蔓延全球，去年本港青年獲批工作假期（Working Holiday）簽證數目較2019年急跌7成，簽證數目由5,168宗減至1,450宗，但仍然有660人赴英國工作，屬夥伴經濟體系國家中最多，另有519和142人到澳洲和日本。而外國人獲批到港工作的簽證數目亦減少，由2019年1,640宗跌至去年688宗，當中以韓國青年佔多數，有192人；繼而是英國和法國人，分別有160和147人。

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