【本報訊】學校作為保護兒童的第二道防線，若發現學生遭遇家暴，理應第一時間揭發事件。可惜，本案死者女童Z及其胞兄X就讀的學校，雖發現兩童被體罰，卻拒絕報警。控方更透露X的小學班主任，曾建議繼母應更嚴厲懲戒男童。

本報取得繼母與丈夫微信對話，原來該名男教師一直就X上學情況向繼母「打小報告」，更曾向繼母「報寸」指X經常說謊。當繼母指摘X數日沒刷牙及洗澡，該教師竟回覆謂「好彩我仲未聞到有臭味」。

控辯承認案情指，該名姓卓男教師案發時已留意到男童X身上有多處傷痕，但卓僅致電繼母詢問X的傷勢。其後X祖母懷疑X被虐待，但校方竟拒絕回答任何關於X的問題，只叫祖母到警署報案。

聞數日沒洗澡：好彩未聞到臭

卓於庭上回答控方質疑時，稱已忘記是否曾要求繼母嚴懲X。惟根據繼母2017年11月與丈夫的對話，卓曾致電繼母，表示已警告X不要惹人注意。繼母向丈夫發訊息謂：「佢班主任啱啱打嚟。佢話好老實咁同佢（男童）講，唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送佢入醫院打針抽血。」

繼母在訊息中續指：「佢班主任啱啱打嚟，搞到噚日就英文科老師請佢食嘢，今日就班主任帶佢去小食部買嘢食。」卓又表示要經常嚴厲呼喝X，「班主任話佢好多時都要嚴厲啲喝佢先有效」。

卓又報告指X經常說謊，「班主任同我講佢講好多大話」，「我同佢班主任講佢呢幾日都冇刷牙冇沖涼，佢（班主任）話『好彩我仲未聞到有臭味』」。

香港教育大學高級講師莊耀洸回應指，X曾於學校數次表示肚餓，身上又有多處傷痕，已屬虐兒的重要徵兆。他不明為何卓會忽視這些指標，反而用「偏執、有色眼鏡」看待X，直言卓應該聯絡校長，商討是否需要聯絡社署，再由社署社工檢視個案，決定是否需報警。