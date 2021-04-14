《蘋果》上周六（10日）報道童軍「造數」大搞高層榮休百人宴會後，民政事務總署周一（12日）終表示會因應調查進展，考慮對參與者採取法律行動，包括通緝或檢控。當事人、前九龍副總監余煥懷事隔多日後首度開腔回應，稱對署方展開調查並不知情，形容當晚只是「嗰幾個圍內坐埋一齊食吓飯」，又稱不知道現場圍數，反指《蘋果》「渲染得大過頭」。童軍總會就表示會配合調查，並按結果跟進。

尖沙嘴香港童軍中心8樓「粵品匯」上周六筵開34席，為前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷辦榮休晚宴，有過百人參加，涉違反宴會活動人數不得超過20人規定。《蘋果》記者當晚曾致電余煥懷，查詢是否正在童軍中心舉宴會，惟余未有回應後便收線。

口窒稱會主動聯絡民政總署

事隔多日，記者今日再致電余煥懷，他終於開腔回應事件。余聲稱不知道民政事務總署曾就當晚活動發稿及邀請參與者聯絡署方，「如果佢佢佢⋯⋯佢搵我，我都會主動聯絡嘅」。

余煥懷承認當晚曾在香港童軍中心8樓用餐，但認為無違反宴會的防疫規定，「只係我退休，幾廿年，開頭諗住啲兄弟同我做個Party，但係限聚令問題，冇搞到，咩儀式都冇，致謝紀念品又冇，演講又冇，嗰幾個圍內坐埋一齊食吓飯之嘛」。

反指記者「喧染得大過頭」

余煥懷更反指責記者，「你哋（《蘋果》）渲染得大過頭啫！」惟當記者指出當日有多達34圍，現場亦有清晰座位安排的紀錄，余煥懷即稱：「幾多圍我唔知，我自己幾個朋友食飯啫。」對於不少童軍和其家長對童軍高層接連「飯敍」感到失望，余煥懷則稱「不予置評」，強調當日並非童軍總會的活動。

香港童軍總會回應《蘋果》查詢時則稱民政事務總署正進行調查，會方不宜作出評論，但就指將全力配合有關調查，並因應其調查結果作出跟進。

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