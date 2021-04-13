家居運動成為抗疫新趨勢，但要提防睇片自學帶來的受傷風險。骨科醫生指出，近一年多了市民因睇片做運動受傷求診，包括自學瑜伽，輕則拉傷肌肉，較嚴重個案為腰部椎間盤凸出，導致腳部麻痺需手術治療。醫生提醒市民，平日多伸展腰部、配合強化肌肉鍛煉，保持正確的坐姿及搬物件姿勢，減低腰椎受傷風險。

自學瑜伽易出事 病情嚴重者須切除椎間盤

骨科專科醫生嚴永藝表示，幾乎每月都有市民因上網睇片自學運動出錯，例如瑜伽、普拉提等，導致腰部出現不同程度的受傷而求診。病人多數是運動新手，平日很少做運動，又少做伸展，為了想「keep fit」，或本身有腰痛等痛症，想趁留家抗疫多點郁動而睇片自學動作。

礙於缺乏導師指示，未能確保動作正確，加上在多個因素下，例如熱身不足、本身肌肉太繃緊、做得太心急太快，或挑戰高難度動作等，都會提高受傷風險。涉及容易傷腰動作包括向前拗腰、向後拗腰或彎腰再轉身等。有些病人會拉傷腰部肌肉，引致出現陣陣痛楚。情況較嚴重則會導致腰部椎間盤凸出，除了腰痛，更會有腳部麻痺、腳痛，甚至腳部無力等症狀，對病人帶來很大困擾及影響。

嚴稱，有30多歲女士本身有少許肥胖、曾出現腰痛問題，希望透過在家自學瑜伽，改善柔軟度。不過，當她練習彎腰及轉腰動作時，腰部出現閃痛，左腳出現痺痛情況，原以為休息後會有改善，惟翌日起床後，連走路也受影響，走路5至10分鐘已有痺痛情況，需要趷腳走路。臨床檢查後懷疑有椎間盤凸出，遂安排進行磁力共振檢查，結果顯示其腰椎第四節至第五節之間出現椎間盤凸出，並壓到神經線，引致腳部麻痺。由於病情較嚴重，女病人最後要進行微創內窺鏡手術，將凸出的椎間盤切除才逐漸康復。

搬物姿勢不正確亦可出事 病情輕微者可靠物理治療康復

嚴又表示，切勿以為椎間盤凸出一定與搬重物有關，有些病人可能在辦公室，忽然彎低腰搬椅子或執文件便已出事，當中可能涉及姿勢不正確，或本身少運動、少伸展，以致缺乏肌肉的保護，或肌肉太繃緊等因素有關。若本身椎間盤已有少許破裂，突然打噴嚏，令腹腔壓力太大，都會誘發椎間盤凸出。若病情輕微，可靠物理治療等方式治癒。

七大貼士預防椎間盤凸出

嚴推介「護腰四式」，動作有助伸展及放鬆腰部，並鍛煉腰背肌肉，減少日常或做運動受傷的機會。平日要預防椎間盤凸出，無論一般市民或已有輕微椎間盤凸出的病人，都要留意以下貼士：

●採用正確姿勢搬物件，例如搬重物時，站近物件，屈膝蹲下，保持腰背挺直，並以大腿發力作幫助，避免一下子彎低腰或搬物件期間扭腰轉身，正確姿態是轉身時移動雙腳；

●運動前後要有足夠熱身，例如做10至15分鐘；

●多做強化肌肉鍛煉，例如游水、平板動作等，對抗隨年齡增長帶來的肌肉流失及椎間盤老化；

●減少久坐，辦公室一族要定時離開坐位，做簡單伸展運動，鬆一鬆腰背；

●避免坐太軟的梳化，影響對腰椎的承托；

●避免睇片做運動，最好有導師指導；

●日常多做伸展運動。

【話你知】

椎間盤的外層是纖維軟組織，內層是充滿水份的啫喱物質，負責連接兩節脊椎骨，有承托身體重量、避震的作用，並為腰骨提供活動性及靈活性。隨着年紀漸大，椎間盤內的水份啫喱會逐漸流失，令椎間盤慢慢「變扁」及椎骨退化。至於椎間盤凸出，多數出現在20至30多歲年輕人士身上，因為其椎間盤內的啫喱充滿了水份，所以當椎間盤過度受壓，致組織破裂，便容易凸出來，甚至壓着神經線。當神經線受壓及發炎，便會出現種種相關的痺痛症狀。另外，會視乎哪一條神經線受壓，令腳部不同位置有麻痺、疼痛的情況。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！