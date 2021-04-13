案件速遞】

【本報訊】網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜採訪期間，在公園公廁疑遭防暴警施用暴力，包括跪頸及以胡椒噴霧「噴完一支又一支」，女記者一度休克及失禁，最終反被控抗拒警員執行職務。案件昨開審，防暴女警供稱認錯穿反光衣「男子」拿相機入女廁，懷疑對方偷拍，要求「他」停步受查但不果，及後始知「他」是女性。辯方指實情是被告早已披露記者身份，警方知悉後指摘她「曱甴！死記者」。聲稱懷疑被告偷拍的女警則承認未有查看「他」的相機。

案件由裁判官嚴舜儀審理。事發時駐守西九龍總區機動部隊的女警18366劉曦晨供稱，警方去年5月11日在旺角拘捕20多人，當中兩女子稱要如廁，她帶兩人到洗衣街花園的女廁，突然發現一名身材高壯的「男子」站在廁所門口，該人穿反光衣及拿相機對着廁格，她遂兩度質問對方「入嚟做乜」。「男子」沒回答，更想轉身離開，她懷疑「男子」偷拍，要求「他」停下，「男子」則大叫「黑警喺廁所拉人呀！」

認沒檢查相機

劉續稱，她行近確認對方不是男性，而是女被告何家欣（27歲）。劉叫喊同袍支援，為免被告離開，她雙手搭在被告肩膊，被告一度推她。警長58604徐啟迪等人進入女廁，警長警告被告不要再動，惟被告掙扎，警長向被告噴胡椒噴劑，終制服被告。被告其後透露是記者，記者證放在背囊，並稱「入嚟女廁偷影你哋」。劉以公眾地方行為不檢罪名拘捕被告，搜出「娛賓」發出的工作證。

劉又指被告三次作出自殘行為，首先在女廁被制服其間頭撼牆及地面，及在救護車內及醫院病床上以手銬打額頭。劉指起初未能確定被告身份，且另有警員負責調查，故沒有檢查相機。及後辯方出示被告所拍的照片，劉確認照片拍到她及兩名被捕女子，但拍不到廁格門。劉同意她稱被告相機對着廁格一說可能出於誤會，亦同意沒有以拒捕罪名拘捕被告。

辯方指出另一版本，實情是被告甫遭劉質問便表明是記者，有權拍攝及離開，當時被告身穿反光衣，記者證放在透明袋，入女廁是偷拍劉及兩名被捕女子情況，當警方知悉被告記者身份後稱被告是「曱甴 ，死記者」。辯方更向劉直指：「你開始時搞錯晒！Madam！因為你嘅誤會錯判而搞到咁大件事。」劉均否認。聆訊今續。

案件編號：KCCC2829/20