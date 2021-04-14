育有兩名子女的37歲婦人，因不滿7歲兒子食飯慢而以熱水濺向兒子，兩日後又因與丈夫為錢爭拗，開電話視像向丈夫直播用熱水照頭淋在10歲女兒的情景，並追逐兒子淋潑熱水，導致兒子背部有20厘米乘20厘米二級燒傷，女兒頭頂亦有燙傷。婦人今於區域法院承認三罪，須還柙至本月28日判刑，其間等候心理專家和精神科醫生報告，以及兩小孩的新近醫療及創傷報告。

37歲的被告以英文字母L.S.Y為代號，今承認普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致他人身體受嚴重傷害三罪。庭上透露，兩童現與姑婆同住，被告與丈夫已分居，惟丈夫有為她寫求情信，今亦有到庭旁聽。

法官勞潔儀庭上向控方索取兩名孩童的傷勢照片，控方指兩童的父親拒絕讓子女拍照，勞官遂直接向兩童之父解釋，指判刑前需了解兩童傷勢，如若他不允讓警方替子女拍攝傷勢照片，她將會下令兩童上庭，他最後答應。

用熱水灑兒子前額和面部 事後揶揄「屋企而家有個鍾無艷」

案中兩童案發時分別為7歲的男童X和10歲的女童Y。首次案發於去年2月10日，當晚一家四口在家中吃晚飯，其間被告責罵X食飯太慢，迫令丈夫打X，否則她會用熱水淋X。其夫於是用玩具哥爾夫球棍打X。

惟被告之後仍到廚房的電熱水壺斟來一杯通常保溫在80度的熱水，丈夫出言勸止不果，X不停推開被告的水杯，但最終仍遭母親以熱水灑在左邊前額和面部，Ｘ感疼痛和不開心，父親帶他到廁所沖凍水後，被告揶揄X「屋企宜家有個鍾無艷」，令X甚感不快。

兩天後，在家中的被告與丈夫通電話，兩人為錢銀問題爭執，當時X和Y正在廳看電視。被告突然指丈夫說謊，然後走到廚房斟熱水，X和Y大驚，跑入睡房以櫈子頂住房門，分別用薄被和咕𠱸遮住身體瑟縮於櫈下。

警到場發現兩童被燙傷並語無倫次兼不斷發抖

惟被告終仍進入房中，開着電話的視像功能，將熱水淋在女兒Y頭上的情景直播給丈夫看，問他是否仍想給她同一答案。Y當時用咕𠱸擋在頭上，惟仍有熱水滴漏到她的頭皮上，部份熱水亦濺在其肩上，Y又驚又痛。

被告之後再倒一杯熱水，兩次欲倒向X不果，兩人在屋中展開追逐。被告其後着X入廁所，趁兒子步入廁所時，向其背部潑熱水，令X痛極，不住哭泣。被告事後雖為兒子燙傷和水泡位置沖凍水，但仍威脅他再叫便淋熱水。

X和Y不停叫喊救命，終驚動鄰居報警。警方到場發現兩童被燙傷，並語無倫次兼不斷發抖，被告隨後被捕。兩童送院治療，X下背部有20乘20厘米二級燙傷，頭部亦有燙傷，留醫13天出院；Y的頭部亦有3厘米乘1厘米燙傷，亦需留醫。

【案件編號：DCCC772/20】

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