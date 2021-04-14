去年6.12反修例示威一周年，網民號召在多區聚集，當晚旺角有人群聚集及合唱《願榮光歸香港》。60歲退休公務員被指帶頭叫「支持香港警察」，現場其他人和應「吞槍自殺」等口號，事隔半年被控在公眾地方擾亂秩序罪。他今早在西九龍裁判法院認罪，求情時指被告過去26年服務市民，今次定罪或令他面臨失去退休金。主任裁判官徐綺薇指，被告說話令現場氣氛更緊張並有領導角色，法庭不能忽略事件引發暴力的風險，判他即時入獄40日。

被告陶永祥（60歲）報稱退休人士。他今日承認一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，控罪指他於去年6月12日在旺角奶路臣街與彌敦道交界旺角地鐵站E1出口外的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能導致社會安寧破壞。

指被告帶頭侮辱警方

控方要求在庭上播放案發片段。案情指，去年6月12日，網民號召市民到香港不同地區聚集。而當日晚上約８時，有200人在旺角奶路臣路及彌敦道交界聚集唱歌及大聲叫嚷，有人叫「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊 刻不容緩」、「黑警死全家」等口號，警方多次警告及舉藍旗。

其後警方留意到被告在人群中出現，其間不斷叫喊口號，警方直接向被告作出警告，被告其後再叫「死黑警 仆街」。案情指被告行為挑釁群眾，擾亂現場秩序，令群眾加入向警員大叫，又有人扮狗吠，又有呼「Ｘ你老母」等。案情指被告帶頭侮辱警方，並無視警方警告，警員於是拘捕被告，被告身上沒有可疑物品。

案情詳列被告叫喊口號的次數及時間，指被告先舉起拳頭呼「支持香港警察」，其他人和應「吞槍自殺」；被告又呼「好仔唔當差」，他人和應「當差正仆街」等，先後4次帶領叫口號。

辯方求情時指，被告擔任公僕26年，現已感到後悔，故選擇認罪，今次定罪或令他面臨失去退休金。辯方指被告只是一時衝動犯案，事件與他性格不乎，並呈上9封求情信。

過往因工作而患靜脈曲張

被告親撰的求情信中，透露自己小時因家境問題沒有完成學業，94年開始工作時報讀夜校完成學業，並加入政府服務香港市民，至去年才退休。他的工作需到港九新界各地奔波，他因工作而患靜脈曲張，但亦不影響他對工作的熱誠。事件後他自己寢食難安，已汲取很大教訓。

其大女兒的求情信透露，被告一家住深水埗一帶，平時會經過案發地方，父親過去積累了些情緒，故一時衝動犯案。而細女求情信則指，事發後父親失眠，亦不敢踏足旺角，認為父親不會再犯。

主任裁判官徐綺薇指，判刑須考慮到被告的行為及周圍的環境，當晚旺角一帶已聚集多人，現場有人叫囂挑釁警員，並有人從高處掟下物件，人群沒有散去，形成與警對峙局面，而被告的說話令現場氣氛更緊張，並有領導角色，法庭不能忽略事件引發暴力的風險。雖然被告過去奉公守法，事發後亦寢食難安，面臨失去退休金，但仍認為須判即時監禁，以60日為起點，認罪後入獄40日。

【案件編號：WKCC4270/20】

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