武漢肺炎疫情致百業蕭條，雖然港府去年豪擲810億元，資助企業出糧冀「保就業」，但立法會文件顯示，去年勞工處從私營機構接獲的職位空缺數量大跌47%，由2019年多達128萬個職位空缺，跌至去年僅得68萬個，其中以「非技術工人」和「服務工作人員」職位減少最多。但相較之下，去年透過「補充勞工計劃」，獲處方批准輸入的外勞人數則維持3,000多人，人數與過去兩年相若，當中以提供長者服務的護理員佔最多，有1,409人。

職位空缺僅剩68萬個 成功就業個案減逾一倍

勞工處一直向求職人士提供免費就業服務，處方回覆立法會特別財委會的書面質詢的數據反映，近年處方接獲私營機構提供的職位空缺，其數量一直下跌，由2018年146.9萬個空缺，翌年遞減至128.9萬個，去年只剩68.6萬個職位作招聘。

比較去年和2019年的數字，職位工種當中，以「非技術工人」職位數量下跌最多，少了41.4萬個，「服務工作人員」職位少了14.6萬個；「文書支援人員」和「商店銷售人員」職位亦分別少了13萬和8.6萬個。而勞工處去年舉辦的各大招聘會中，成功就業個案數量亦較往年減少56%，由2019年有7,809宗減至3,449宗。

外勞申請人數僅減少8%

但與此同時，勞工處接獲的外勞申請人數卻未有因疫情大減，去年的申請人數僅較2019年下跌12.3%，仍有4,204宗，當中，「社區、社會及服務業」和漁農業的外勞申請更逆市上升。根據處方紀錄，去年獲批的外勞人數有3,123人，比2019年減少僅8%。

處方指，會密切留意不同行業的人力供求情況，在確保本地工人優先就業的大前提下，僱主如確實未能在本港聘得所需人手，可透過「補充勞工計劃」申請輸入屬技術員級別或以下的勞工。在2018年至2020年，勞工處按年接獲39宗、22宗及46宗涉及外勞的投訴，當中與護理員工種有關投訴佔大多數。

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