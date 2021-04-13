【本報訊】繼阿布泰上周遭海關高調搜查後，再有黃店遭海關拉人扣貨。位於旺角的網店「香城尋寶」，前日遭海關以「懷疑管有戰略物品」突擊搜查，撿走多個用作裝飾的豬嘴口罩及濾罐。海關其後再到旺角自提點及網店負責人的馬鞍山住所搜查，行動中拘捕八人，撿獲300多個防毒面具、過濾器及頭盔。

有親中報章本月初報道，有旺角樓上舖販賣強力雷射筆及防毒面罩等產品，並指控其企圖「煽動暴亂」，建議警方嚴肅跟進。事隔一周，海關及警方過去兩日先在旺角區兩間店鋪，撿獲一批懷疑未領有效進口許可證的戰略物品，包括29個防毒面具、6個過濾器和4個頭盔，拘捕七人，其後再在馬鞍山一個住宅單位拘捕另一名男子，並在單位撿獲104個防毒面具和169個過濾器。各人已准保釋。

產品市面可見 八人被捕

據知，海關前日下午到旺角好景商場網店「香城尋寶」出示搜查令，以「懷疑管有戰略物品」為由搜查，撿走21個防毒面具和6個濾罐，更以涉嫌進口戰略物品拘捕店員阿明，阿明昨稱「其實老闆純粹係（以物品作為）裝飾，冇話要賣。」惟海關稱要交專家檢測。另一批海關人員到旺角彌敦道艾麗大廈集運自取點搜查，再撿獲12個防毒面具及頭盔。海關又在頌德樓帶走一名戴豬嘴、疑是玩具店東主，據知案件涉及一批進口受限口罩及配件，包括「3M M40 Gas mask」、「3M RBE 57 Filter」及「Fp5 Filter」等，疑與戰略物資有關，當時海關撿走20箱懷疑口罩。

涉事玩具店昨沒開業，店員阿明展示海關證物清單，記者在頌安邨現場所見，被海關帶走的貨物大部份是市面及官網有售的3M口罩及濾罐，他批評海關明顯打壓黃色經濟圈，「批口罩市面都有得賣，點解要拉？」

翻查資料，「M40 Gas mask」是美軍專用的全面面罩，專門用來隔住化學、放射性物質等；而「3M M40 Gas mask」、「3M RBE 57 Filter」為其所屬濾罐。