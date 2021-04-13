【本報訊】 立法會選區以往分五大區，合共35席，閹割之後直選議席縮水至20席，由新劃的十個選區選出兩個議員。未來10大選區，五個在新界、三個在九龍、兩個在港島，當中民主派在區議會大勝的沙田和黃大仙區，連同元朗區慘遭一劏為二。有區議員批評新劃界令社區支離破碎，揶揄沙田出現「界限街」，一街之隔就分割成「新界東南」和「新界東北」，更有機會打亂區內交通規劃。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光否認割裂社區，稱是考慮人口基數，希望每個選區的人口分佈平均。選區重新劃界，一般要由選舉管理委員會進行公眾諮詢，但今次卻「秘密」進行，鄧指因為諮詢涉及「一段相當長時間」，時間表實際上做不到，劃界完全跟從選管會採用的原則，亦不會影響18區民政事務處工作。

新十大選區，香港島由一區分拆成「東、西」，香港東即東區和灣仔區，香港西即中西區、南區和離島。九龍就由原本兩區變成「東、中、西」三區，觀塘、黃大仙東南部為九龍東，九龍城及黃大仙西北部為九龍中，油尖旺和深水埗為九龍西。新界由本來的兩區拆開成五區，北區及元朗西北部為新界北，屯門和元朗東南部為新界西北，葵青及荃灣為新界西南，西貢和沙田東部是新界東南，大埔和沙田西部為新界東北。

居民救助隨時要「跨區」

選管會以往的劃界經常強調社區完整性，但今次零諮詢劃界，元朗、沙田和黃大仙三個社區被拆散，沙田區被分成東、西兩部份，分別被編配到立法會的新界東南和新界東北兩區；黃大仙則被分拆為東南、西北兩邊；元朗區被劃分為新界西北及新界北。

就以新界東北及新界東南為例，沙田帝怡選區因部份區域與新界東北連接，結果全區劃入新界東北，但在新界東南選區範圍的私人屋苑帝堡城等，卻無端變成新界東北選區。

多名區議員批評新劃界令居民感覺混亂，沙田區議會副主席黃學禮直言今次選區劃界奇怪，居民將來「都唔知向邊個區求助」。沙田第一城區議員黃文萱以「笑話」形容新劃界，將來一條插桅杆街將變成新「界限街」，一街之隔一邊是新界東南，另一邊則是新界東北。黃又指廣康及廣源靠近沙田，區內交通本來與沙田一併規劃，但新劃界後兩個細區撥入新界東南，與西貢及馬鞍山併成一塊，居民求助分分鐘要「跨區」。

元朗區議會主席黃偉賢指出，今次劃界明顯是政治考慮，政府完全沒有理據將元朗一分為二，他舉例行走屯元天輕鐵規劃和路線問題，一向是新界西議題，但將天水圍劏走後，輕鐵成為新界西北及新界北的問題，或釀成兩區之間的爭拗。

部份細區或成「孤兒仔」

新劃界之下，部份人口較少的區將會合併到另一大區，人口懸殊令部份細區有機會成為「孤兒仔」，例如新的香港島東由整個東區區議會及灣仔區議會組成，但東區人口佔32萬，灣仔只佔7.5萬，議席只得兩個，候選人若在東區拎夠票，可以置灣仔不顧。同樣情況亦發生在九龍東，4.4萬名黃大仙區居民與39萬觀塘區居民同劃為同一區，只佔一成，影響力相當有限。

手機用戶請按此放大圖表