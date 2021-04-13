【本報訊】港府創出「疫苗氣泡」，將接種變成分階段放寬多項防疫措施的先決條件，誓要讓拒絕接種疫苗的港人「有後果」，以催谷接種率，令港人反感。環顧全球，絕少地方以放寬防疫限制作為接種誘因，反而較多是私人公司提供優惠或獎品予已打針的顧客。

林鄭昨日出席行政會議前被傳媒質疑，新措施是否強迫市民面對疫苗的安全風險，她卻把市民對疫苗的猶豫歸咎於假消息，並指社會早有強烈訴求，要求提供接種誘因，才提出新措施，並稱疫苗是「國際層面一項重要抗疫措施，我睇唔明點解香港會係例外」。

海外私企現金獎員工

實際上，各國政府鮮有以放寬本地防疫措施為籌碼，要求人民接種疫苗，獨以色列是罕見例子。由2月21日起，已完成兩劑疫苗接種的以色列國民可獲「綠證（Green Pass）」，憑綠證可進入餐廳、泳池、酒店、體育館和戲院等。但以色列的接種數字一直在國際間名列前茅，在措施推出之時，已有47%國民接種了第一劑疫苗，三分一人口更已完成整個接種過程，與現時香港僅得少於10%人接種過第一劑相差甚遠。

其他地區則主要由私人公司為已打針員工提供各式着數。在美國，包括美國航空、麥當勞、超市Lidl等多間企業，均有為已接種疫苗的員工提供現金獎賞，果汁公司Bolthouse Farms的獎勵甚至高達500美元（約3,900元）。

亦有不少店舖以不同優惠吸引已接種的顧客，以色列有酒吧為已接種的國民提供一杯免費啤酒。美國冬甩連鎖店Krispy Kreme以「每日一個免費冬甩」作招徠，密芝根州的大麻店更向已打針的客人提供免費大麻煙。