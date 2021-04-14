繼阿斯利康疫苗後，同樣採用腺病毒載體的強生疫苗亦出現多宗血栓報告，美國食品及藥物管理局和疾病預防控制中心叫停接種。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目指，美國當局接獲的強生疫苗事故報告與阿斯利康疫苗相似，他關注歐洲藥品管理局早前將血小板下降列為常見副作用，指血小板下降或導致出血，嚴重或會中風。他促政府諮詢官方顧問是否繼續採用阿斯利康疫苗或腺病毒載體疫苗，惟他看不到有需要去採購，認為政府應取消訂單。

何栢良今早在商台節目表示，美國暫時發現6宗接種強生疫苗後有血塊栓塞的情況，個案全部都是女性，年齡介乎18至48歲，而栓塞的位置較罕見，集中於腦靜脈等，與阿斯利康疫苗的情況相似，認為美國當局叫停是洽當。

他指，歐洲藥品管理局早前更改阿斯利康疫苗的標籤，他關注藥管局除列明腦部血栓為罕見副作用外，亦將血小板數目下降列為常見副作用，即每100人有1至9人有機會出現此情況。他指血小板的作用是防止流血不止，其數量下降可能導致出血，嚴重會內出血和中風。他又說，現在阿斯利康疫苗累積了越來越多副作用，加上外界關注腺病毒載體疫苗的安全性，促政府諮詢官方顧問是否繼續採用阿斯利康疫苗或腺病毒載體疫苗，惟他直言看不到有需要去採購，應取消訂單。

促港府立即暫停菲律賓和印度來港航班

本港疫情方面，他形容踏入4月情況大致平穩，繼續有單位數的本地感染個案和源頭不明，但輸入個案一直上升，4月首12日已輸入102宗個案，當中92宗來自亞洲地區，尤其以菲律賓和印度最為嚴重，分別有30和29宗，而印尼和巴基斯坦分別有17和16宗。他指，政府早前公佈「疫苗氣泡」時表明，若抵港航班有一定數目乘客確診，且涉及變種病毒，會禁止航班抵港14天，直言「唔明白政府等咩，事實擺在眼前」，強調菲律賓和印度的情況完全符合條件，應該立即煞停航班，以免有變種病毒流入社區，屆時「咩氣泡都冇」。

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