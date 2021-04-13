【索償案】

【本報訊】now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，及後遭指控襲警被捕。李小龍稱被制服時遭警員施襲，入稟向警方索償。案件昨第四天審訊，李遭律政司質疑記憶有誤時反駁：「我會永世難忘㗎嗰刻！我隻手俾警察扯開咗，想擰轉臉望時，見到大腳印一嘢踩落我頭上。」更反問：「咁嘅情景點會模糊、點會唔記得呀？」及後他更正謂警員是用膝蓋壓着他的頭，為一時誤說向法庭致歉。

代表警方的律政司已盤問李小龍逾12小時，法官李樹旭多次提醒不能無限期盤問。李在盤問下同意，當時鋁梯觸碰到便衣執勤的潘姓督察後，潘移向他的方向，他則後退避開。此時一名白衣軍裝警員同時移向他。李稱：「我聽到X你老母，然後我呆咗，之後話襲警就衝埋嚟，（襲警）嗰兩個字冇深刻印象、唔太清楚記得。」

辯方申呈新文件遭官拒

律政司一方指，李被制服時因雙手護頭而未能留意周邊環境，故較難記起被制服時的反應。李反駁稱「唔困難」，又指對警員拉扯他右邊手腳後的情景印象深刻，永世難忘。他稱想擰轉臉望時，「見到大腳印一嘢踩落我頭上」，這情景不會忘記。

惟律政司指出，李在證人供詞中稱被警員用膝壓頭，與庭上證供不一。李更正指當時遭警員用膝「鋤頭」而非用腳掌踩，自言是誤說了。李又同意庭上播放的片段均未見警員對他施襲，惟「冇影到，唔代表冇」。

此外，律政司昨午突申請呈上新文件，指原告申索有關香薰油和保健產品的單據顯示，有部份是免費推廣產品，又指為李購入產品的妻子是產品分銷人，質疑部份產品或作商業用途。李官駁回申請，指上月原告方已向律政司提供相關文件，律政司須為是次申請付堂費。聆訊今續。

案件編號：DCPI1635/19