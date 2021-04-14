政府突將煽惑他人不投票、投白票或廢票訂為刑事罪行，上周仍表明看不到呼籲他人投白票會構成罪行、看不到政府有足夠理據就此修例的行會成員湯家驊今日改口，稱大家不應對政府修例禁止呼籲投白票「大驚小怪」，更指今次修例「無論政治同道德上都係正確嘅！」外界關注「煽感」定義或令人易墮法網，湯家驊堅稱政府規管的只是「公眾活動」籲投白票的行為，但未能就一些網上情況具體說明是否違法，只稱都要由法庭決定有關行為有多公開及意圖是否想公眾受影響。

湯家驊今天在港台節目為政府規管投白票護航，指政府只是禁止巿民在「選舉期間」呼籲他人投白票，故此選前和報名參選前呼籲投白票不會受到規範，又指修例亦容許法庭酌情決定哪些行為受規管，被指違法者亦有合理辯解機會，法庭處理時會以《國際人權公約》的平衡準則進行測試，不覺得修例會有被濫用的機會。

聲稱「有組織」籲投白票才可能違法

他稱巿民有權投白票、廢票或不投，但若然「有組織地」公開呼籲其他人投白票，即「某程度可以話係破壞選舉」。他舉例，特首選舉若然只有一候選人參選下，仍要取得過半數票數才能當選，「如有人呼籲投白票，連過半數都攞唔到，咁就永遠都選唔到特首，咁就好大件事，呢個係其中一個法例希望針對嘅一啲情況」。他又指，上述的立法邏輯與《國安法》相同，指個人行為不會干犯《國安法》，但如果是「有組織」地去做，就有可能干犯。

他特別提到，「你三兩知己喺巴士站傾吓應該點投票，唔會影響到呢啲情況」；至於若有人在社交媒體及網上透露投白票會否構成犯法，湯未能言明，只稱：「網上要睇你幾公眾，你講自己嘢，唔係公眾活動，『應該』不受法律規管」。

曾謂未有足夠理據修例

翻查紀錄，湯家驊本月4日接受傳媒訪問時曾指，單純以「呼籲他人投與不投」這個行為而言，看不到會構成罪行，又指投白票本身亦是行使公民權利的一種方式。他當時又指，若要規管呼籲投白票或不投票相關行為，需要修改法例，但刑事罪行的基本原則是「社會不可接受之行為」，單看宣揚政治理念、投票意向此一行為，他看不到有足夠的理據進行修例。

羅健熙：政府知改選制不受歡迎 透過修例阻白票

民主黨主席羅健熙接受港台問時則批評，湯家驊等建制派上周仍說政府不用修例規管呼籲他人投白票，「但之後政府話乜嘢，佢哋都接受」。羅又指，政府禁止人呼籲投白票的做法是昨日修例中最難理解的部份，認為政府做法令香港人極為反感，質疑政府是否知道今次改變選舉制度做法不受歡迎，很多巿民將會投白票，所以就想透過修例制止，「佢（政府）越講得多、越做得多，越立埋條法禁止（呼籲投白票），香港人只越自動波去做」。

羅相信政府大幅修改選舉制度後，立法會的投票率會與2019年的區選差很多，「差到乜嘢地位，就要睇民主派仲有無人去選，入唔入到閘，同選舉競爭程度有幾高」。他指，留意到很多民主派選民不論未來還有否民主派參選，投票意欲都已低了很多，認為政府立法禁止呼籲他人投白票無補於事，「佢哋應該做一個選舉制度，係令人想投票，而唔係做完唔受歡迎嘅嘢，就立多條法禁止咗佢（呼籲投白票），呢種做法係本末倒置」。

湯指部份選委不經一人一票選出更有代表性

對於選委會改制，上次參加法律界選委但落敗的湯家驊指，中央實施「港版國安法」及對香港選制作連串改動，是要回應過去兩年在港發生的「極不愉快事件」，又指中央對民主派在國家安全及社會安全方面「完全失去信心」，故此在選委會刻意避免民主派在法律界再取得30席。他指上次當選的30名民主派法律界選委中，不少人「無乜人識」，修例後估計泛民只取得10至12席，又指政府增設當然選委、令部份議席不再經一人一票選出，將令選委會「更有廣泛代表性」，重申法律界透過一人一票選出不同聲音選委是好事，但過去情況「偏咗一邊」，冀日後「攞返個中肯啲嘅位置」。

羅健熙批評政府今次將選委會的專業界別選民基礎改得「體無完膚」，目標只是想令個人選民無法再發揮任何功能，並將民主派摒除在選委會之外。他批評政府改動全無邏輯可言，身兼社福界選委的他又指，社福界選委暫未商討還是否會競逐連任。而政府劃分地區直選的選區時，故意將黃大仙和沙田兩個民主派2019年區選最大優勢選區「斬開」，予人「此地無銀」的感覺，認為政府聲稱做法是基於人口因素的說法是完全不可信。

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