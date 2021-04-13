開辦18間中學和14間小學的東華三院，去年底推出《國安教育參考資源套》，內容一面倒緊跟官方口徑。《蘋果》發現，資源套指過去香港發生的事件「並非只是社會運動」，而是「不法分子企圖分裂國家、顛覆政權、進行恐怖活動」，又使用「百年恥辱，割地賠款」等字眼。有教育學者質疑前者說法並無任何證據，後者更鼓動師生仇恨外國，批評東華三院「跟足政權口吻」表忠。

指反送中屬「不法分子顛覆政權」 外部勢力干預

東華三院早前向屬校派發《國安教育參考資源套》，長逾百頁，由教育科主管吳奇壎任顧問，列出從憲制、法律、執行等不同角度的問與答。

其中一問「成立《國安法》對香港社會有何逼切性？」的答案提及，過去香港發生的事件「並非只是社會運動，不法分子企圖分裂國家、顛覆政權、進行恐怖活動，也有外部勢力的干預」，更指香港沒有法例防範、制止和懲治，故「中央政府有逼切性作出決定」。

指中國受「百年恥辱」 仇外形式圖將師生洗腦

資源套亦附上前律政司司長梁愛詩早前主講「《國安法》教育講座」時的簡報，其中一頁以「百年恥辱，割地賠款，戰事連年，生靈塗炭」起首，又列出多場戰爭和條約，聲稱中國「喪失領土約330萬平方公里，非正常死亡近3億人」，因此「1949年新中國成立，國家統一，領土完整，民族獨立，發展利益必須受保障。」

有教育學者認為，沒有任何證據證明有不法分子企圖分裂國家、顛覆政權、進行恐怖活動等，反而《國安法》成為當權者鎮壓人民權利的工具。東華三院早於去年制訂資源套，他認為其目的是為求讓教職員「安心」，但相關內容偏頗，猶如以「仇恨外國形式」企圖將師生洗腦，形容是「跟足政權口吻」，「走得好前」、「早着先機」地表忠。

東華：內容屬講座後資料簡報 並非教材

東華三院覆稱，教育局通告訂明學校管治機構必須確保管理和教育符合《基本法》、《港區國安法》及所有適用法律，確保教職員接受適當的國家安全教育培訓。

院方曾就國安教育邀請法律專家為屬校老師舉辦「《國安法》教育講座」，並於講座後由老師彙編成上述資源套，純為屬校教師內部參考，並非教學材料。院方強調上述內容都是來自該講座的講者簡報。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專