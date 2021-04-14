「港版國安法」去年實施，相關教育撥款也按年激增。教育局2020-21年度花費225萬元於編制《憲法》和《基本法》教育的學與教資源，比上年度的28萬元增加超過7倍。局方解釋此為了慶祝《基本法》頒佈30周年。

教育局今（14日）於財委會文件中披露有關數字。2018-19年度，教育局在編製《基本法》教育的學與教資源開支（不包括教育局人員參與編製的人手支出）為18萬元；2019-20年度上升五成半至28萬元，2020-21年度更大增至225萬元，但2021-22年的預算則回落至130萬元。

教育局解釋，《基本法》教育是局方及學校的恆常工作，為加強中小學《基本法》教育的支援措施，近兩年增加開發多項教與學資源，包括教師和學生的網上課程、《基本法》教育網站等，並為慶祝《基本法》頒佈30周年，於2020年加強有關工作。

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