【本報訊】六旬退休漢去年3月凌晨用鐵線綑綁上水已婚警察宿舍一道鐵閘，並投擲三枚汽油彈，當場被捕後再被搜出鋤頭及載有通渠水的膠樽，早前承認蓄意縱火等三罪。退休漢早前求情指受警暴新聞困擾才犯案，希望保護年輕人，法官李慶年昨判刑時嘆謂，向警員及其家人復仇只會產生更多罪惡，建議被告「化戾氣為祥和，才可享心中平安」，判他入獄三年半。

官勸化戾氣為祥和

被告黃錦全（63歲）承認蓄意縱火、管有腐蝕性物品及管有非法用途工具共三罪。辯方昨補充求情指，被告還柙期間主動開解在囚青年，鼓勵他們積極面對前路及珍惜與家人關係。散庭後大批旁聽人士向被告揮手道別，高呼：「保重呀，全叔！」及「撐住呀」。

李官判刑時引用上訴庭案例，指為保護公眾及財產安全，判刑須具阻嚇力。案發在凌晨時分，李官稱宿舍居民可能已熟睡，但被告用鐵線綑綁可供逃生的鐵閘，掟出汽油彈波及一輛私家車，一旦汽車失火爆炸，會帶來更高的人命風險。李官強調，縱火可造成灼傷或毀容等身心創傷，比其他創傷更痛苦，更令警員的無辜家人「惶惶不可終日」。基於被告個人背景，法官將量刑起點下調三個月，扣減認罪三分一刑期折扣，同時為避免刑期過長，將所有控罪刑期同期執行，判處42個月監禁。被告另須為損毀私家車賠償5,000元。

案情指被告凌晨踩單車到宿舍閘外，用鐵線綁住大閘後投擲三個已點燃的汽油彈，及後逃走。警員接報後制服並拘捕被告，他在警誡下稱「唔掟都掟咗咯，我冇嘢好講」。警方其後發現被告的單車上有裝着液體的膠樽和鋤頭，被告承認樽內裝有通渠水。

案件編號：DCCC587/20