【本報訊】本港接連發生多宗預約接種武肺疫苗人士去錯中心打錯針後，政府昨公佈，覆核全港社區疫苗接種中心紀錄後，發現有24人預約和實際接種的疫苗不同，當中包括有人預約後改變主意，自行前往不同接種中心，亦有個案因去錯中心而接種另一款疫苗，惟當局未有交代具體數字。

加強員工訓練及監察

為避免同類事件發生，政府提出三項改善措施，首先為各接種中心和醫管局指定普通科門診診所場地編號按疫苗種類加上不同字母開首，接種科興（Sinovac）及復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的相關場地，編號會分別以「S」及「B」字母開首，例如接種科興疫苗的香港中央圖書館社區疫苗接種中心編號為S01，接種復必泰疫苗的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心編號為B02。預約接種者收到的電話短訊，開首亦會顯示接種中心編號，場地入口當眼處亦會張貼場地編號，供相關人士分辨預約者準備接種的疫苗是否正確。

其二是接種者在場內會獲派一個清楚顯示所接種疫苗名稱的文件夾及所接種疫苗的單張；其三是加強接種中心員工的訓練及提高警覺，中心主任須加強監察其中心管理和員工的工作。

政府發言人稱，已就工作人員沒有仔細核查預約記錄，向有關市民致歉，並從速跟進，確保有關市民接種第二劑是同一款疫苗。

一名47歲女子與兩名同行人士預約上月10日到天水圍天暉路體育館接種第一劑科興疫苗，三人卻誤往元朗體育館，即場接種復必泰疫苗，事後才知打錯針；上月18日亦有一名原預約到觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗的55歲外籍男子，誤到九龍灣體育館接種科興疫苗。